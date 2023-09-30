2013年9月7日中國國家主席習近平訪問哈薩克期間，在納札爾巴耶夫大學發表演講時倡議「一帶一路」，這一倡議至今已經滿10年。10年來中國不斷的對外投資基礎建設，讓中國的經濟發展可以向西延伸到中亞，也可以向南挹注到非洲與大洋洲，中國的影響力於是得以從「全球南方」擴展到「全球東方」。尤其是「一帶一路」的戰略設計，在2018年美國川普政府發動對中國的戰略競爭中，中國避免再度出現1990年代「落後就要挨打」的局面。

「全球南方」的語意，依照旅美學者黎蝸藤的解釋，對中國而言，不但是一個名詞，更是一整套論述，是挑戰「美國話語權」的重要工具。作為一種論述，中國的邏輯可以歸結爲「三段論」：

第一，「全球南方」的國家在歷史上都深受帝國主義殖民主義禍害。第二，中國作為同樣深受殖民主義禍害的國家，卻找到了自己的道路，為「全球南方國家」提供了發展的新榜樣、新路徑。第三，全球南方國家應團結起來，推倒「不公正的國際秩序」。

「全球東方」是俄烏衝突以來的新語意

至於「全球東方」的意義，是俄烏衝突以來受到國際關係學界關注的新概念。根據俄裔學者安德列•齊甘科夫的觀察，包括所有中亞國家在內的「全球東方」國家，在烏克蘭危機上頂住美國與西方的壓力，採取不選邊站的立場：既不支持衝突的任何一方，也不加入西方制裁或特別軍事行動。

齊甘科夫認為不能從狹隘的民族主義和爭奪世界統治權的角度，理解「全球東方」的語境在俄國與西方對抗中的意義。這些國家的政策更多反應了通過互惠和對話，而不是對抗和衝突來尋求新的機會，它們也正在努力阻止這場衝突的蔓延。

其實，中國從建國以來自有一套國際戰略邏輯，毛澤東時期為了當「第三世界」的老大哥，所以國際戰略都是著眼於南方國家。冷戰結束以後，江澤民時期為了抗衡來自美國的新圍堵，創立第一個中國式的國際組織—上海合作組織。這個組織開始以中國和中亞、俄羅斯為主，主要是著重在安全戰略層面。

胡錦濤時期又創立了「博鰲亞洲論壇」，希望以瑞士達沃斯世界經濟論壇的模式，創建屬於中國與世界各國在經濟對話的平台。所以這個論壇的屬性偏重於經濟層面，跟上海合作組織的性質不同。

儘管兩者的屬性不同，但是它們在中國的國際戰略的形成方面，已經逐漸構成「北方外交戰略」與「南方外交戰略」的兩條路徑，既然稱為「戰略」，就意味著中國有向外擴大影響力的用意。

2013年習近平將兩條外交戰略路徑合成為一個「一帶一路」的戰略思維，在陸路上稱為「絲綢之路經濟帶」，在海路則稱為「21世紀海上絲綢之路」。爾後，海上絲綢之路又向南延伸到太平洋島國，讓中國的國際影響力大為擴展。

在中國積極向外擴展影響力之際，美國川普政府受到反全球化的思維，不僅將美國的全球戰略完全內捲，2017年底川普政府正式發佈的國家安全戰略報告書，還開始把中、俄視為美國的戰略競爭對手。

川普政府的國家安全戰略報告書中，把經濟安全與軍事安全當成具有同等重要的地位，顯示出美國所稱的戰略競爭，不但指出了對手，且是具有趨向「整體性質」的戰略思維。2019年5月3日美國國家利益網刊登以〈堅持現實主義〉為題的社論，明白指出「宣導一種外交政策，其基礎是外交、經濟和軍事力量的謹慎結合，以捍衛美國的國家利益」。

由此可知，把經濟安全與軍事安全視為當前國際戰略的重要組成部份，習近平倡議的「一帶一路」可是先知。尤其是在美中戰略競爭逐漸形成的「新冷戰」中，中國顯然有先天下之憂，因此，今年特別推動「中國-中亞峰會」，建構包括中國與中亞國家的「全球東方」，也是中國面對美中「新冷戰」推出的新戰略，即所謂「以戰止戰」。這場新冷戰將是一場文鬥的開始，是否會以武鬥作為結束，不知道，但它必然是一場持久戰。

至於，美國在川普與拜登政府接連想跟中國在國際上進行戰略競爭，其實已經晚了中國一步，至今，中國不僅在軍事實力上有突破性的進展，經濟層面從華為發表Mate 60 Pro新手機震撼全球，就已知美國對中國的經濟圍堵效用不大。

台灣不應採鎖國主義故步自封

反觀台灣方面，在民進黨的「鎖國主義」之下，卻把經濟安全和軍事安全完全寄託給美國，讓美國在經濟與軍事上對台灣予取予求，也讓台海變成一個全球最不安全的地方。問題是民進黨完全擁抱美國，美國也不可能支持台獨，讓台灣的前途更是陷入「戰略模糊」中。

事實上，中國對台不斷的推出「融合發展」策略，就是想跟台灣人民共享一個國家，在中國追求「全球東方」的過程中，亟需要在東方的第一島鏈有一個發展的龍頭，台灣若採取和中的策略，不只可以避免跟中國報發戰爭，被美國當成在第一島鏈的砲灰，還可以把中國大陸當成一整塊發展的腹地，台灣的發展當成可以無限量。

可惜，賴清德想要「和中保台」，卻提不出「和中」的策略，「和中保台」變成空話一句。反觀，國民黨副主席夏立言也開始媚俗的宣稱，國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨。國民黨若不支持統一，也不敢支持台獨，國民黨還有什麼？

還好的是，許多台灣的年輕人已經開始走自己的路，他們到中國尋求機會與發展，也許下一代兩岸在融合發展的過程中，台灣的新一代可以融入「全球東方」，讓台灣真正變成中國發展的「東方龍頭」。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※