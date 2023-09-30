疫後大陸演唱會市場火熱，台灣歌手是主力，以北京演唱會地標凱迪拉克中心為例，4月至今共舉行29場演唱會，台灣歌手李宗盛、周華健、張信哲、五月天等占16場，超過半數以上。周杰倫海口演唱會3天，為當地拉動9.76億元人民幣旅遊收入。李宗盛、周杰倫、伍佰成為新聞媒體及社交平台流量之王，台灣流行文化再次「翻紅」。

台流離不開華語文化圈

回到台灣，由於文化產業發展遲緩困頓，文化部提出4年100億元「黑潮計畫」，規畫從藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等六個面向，將台灣文化推廣至國際市場，已獲行政院核定。相較韓流與大陸流行文化的崛起，台灣文化產業欲重現昔日輝煌，政策扶持固然重要，借勢大陸更是重要的途徑。

台灣文化產業尤其流行文化，不能忽略大陸市場。大陸文化產業市場需求旺盛，2023年暑期檔電影票房收入達206.19億元人民幣；大型演出11萬場，票房收入102.77億元人民幣。除疫後復甦因素外，大陸文化產業需求增長與消費結構調整有關，未來仍有極大成長空間。

台灣文化資產在大陸擁有絕對吸引力，正在舉行的杭州亞運會宣傳片中的白娘子，用的是台視版經典造型；大陸車載導航中最受歡迎的語音是林志玲的聲音；大陸街頭如火如荼的奶茶商戰，源於台灣珍珠奶茶帶來的消費習慣，此外還有更多台灣文化資產值得深耕，這些都是「台流」復興的種子。

「台流」離不開華語文化圈，從鄧麗君到《康熙來了》，台灣長期占據華語流行文化的中心。金馬獎是華語電影最高獎，獲奧斯卡獎（含提名）的幾部華語電影《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》多出自該獎項，瓊瑤劇、偶像劇紅遍大陸，滾石唱片吸引新加坡的孫燕姿、馬來西亞的梁靜茹在台灣出道，前例太多。

台灣流行文化的輝煌，得益於大陸及華人世界的龐大市場。重要的是，昔日的創作，能夠引發華人圈的情感共鳴、得到認同。正在大陸巡迴開演唱會的伍佰，場場演唱會都成為「聽眾」，因為現場都是20來歲的年輕歌迷，成為歌迷大合唱，伍佰的老歌能引發年輕人的共鳴，足見其創造力足以穿越地理與時間的限制。

台灣流行文化影響力不如從前，並非欠缺內容創意，而是因為本土市場規模太小，失聲於規模效應的網路時代。網路時代電視媒體式微，收視率下降，主流消費轉向網路，尤其是近十年，消費者媒體使用習慣的改變。台灣文化企業轉型遲緩，傳播影響力下降，使得資金缺乏，節目製作預算精打細算。因此年輕人轉向看陸劇、陸綜，喜歡玩小紅書、嗶哩嗶哩，網路流行文化之所以吸引台灣年輕人，背後是大陸在新媒體技術下成熟的娛樂業經營模式──透過大數據分析年輕消費者生活方式與喜好，經營模式不斷創新。

黑潮計畫非大外宣工具

近年兩岸合作創造出不少好的文化作品，大陸文化產業發展迅速，陸劇、陸綜受到歡迎，也離不開優秀的西進藝人，無論是金牌製作人王偉忠、主持人蔡康永，演員張鈞甯、霍建華，乃至導演、配音員、剪輯師，處處都有台灣前輩與新鮮人的影子。

台灣大可利用大陸資源和平台，講述台灣的創意與故事。許多台灣藝人如費翔、姜育恆等，透過春晚平台博得全球知名度；南音傳承人賴多俐透過春晚，讓台灣客家人的故事為全球華人所熟知。近年愛奇藝投資拍攝《逆局》、《不良執念清理師》等台劇，台灣原創與大陸資本及運營團隊合作，播出之後獲得好口碑，在兩岸掀起廣泛討論。

4年百億的「黑潮計畫」，對資金缺乏的台灣文化產業來說是及時雨，應有益於台灣文化的提升，若只是利用文化活動向民眾傳達意識形態，反而對台灣文化影響力的擴散不利。我們多年來呼籲大陸鬆綁對文化創作的內容審查，「黑潮計畫」倘若是為傳達民進黨政府的意識形態，反而會成為台灣文化枷鎖。

推廣台灣文化，繞不開華人文化圈，「從世界走向中國」是捨本求末，透過與大陸合作走向世界，則將事半功倍。台灣應當有這個勇氣與信心，藉助大陸的市場與人氣，再造「台流」輝煌。