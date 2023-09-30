國民黨與民眾黨的整合已喊出「民調輸者退選」，看似互不相讓的火車對撞，實則宣告即將進入掀底牌的最後階段。

兩黨在進口雞蛋事件後都清楚認知到，賴清德即便歷經如此重大爭議，民調依舊撐在3成5上下，這意味藍白若無法整合，過去靠著打弊就有機會鬆動綠軍基本盤的戰術，無疑是不切實際的幻想，雙方除了合作，已經沒有第二條路。

陳水扁擔任總統期間貪腐頻傳，最終還是順利當了8年總統；不問廉能只問顏色，確實存在台灣的選舉文化。

美麗島電子報民調顯示，當民眾被問到民進黨派系有無介入疫苗、光電、進口雞蛋等政府採購或圖利特定廠商時，高達57.4%民眾認為有，僅18%認為沒有。然而，進一步看賴清德支持度卻始終維持35%上下，即便是雞蛋事件過後也未見顯著下墜。

若將民調交叉分析，更發現有35.3%泛綠選民也認為民進黨派系介入採購或圖利；而挺賴的選民，也有32.7%認為民進黨有此問題。

這些數據點出一個事實，就是「弊案」並不會左右民進黨支持者的投票意向。對在野黨而言，雖然不應將此民意解讀為「打弊不重要」，但無疑必須做好最壞的心理準備，亦即認定3成5的綠營基本盤已是鐵板一塊，不會受任何外部事件而鬆動。

在進口蛋醜聞過後，在野黨當然要繼續監督政府、挖掘弊案。只是，從追求政黨輪替的角度來看，除非在野陣營誰有本事單靠自己就能取得至少3成5的支持，否則，終究得回歸整合共推一組人馬，眾志才能成城，也才真正有機會超越綠軍基本盤，完成政黨輪替。