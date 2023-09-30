「巴西蛋」的問題喧騰已久，至今非但未見平息，反而越演越烈，成為政黨選舉攻防的焦點。

國內蛋源缺乏，蛋價節節攀升，政府為平抑物價，遠從巴西進口蛋品，這是權宜之計，如果真能達成效果，當然是無可厚非的。

但是，巴西是疫區，也已被日本等國家標註，禁止進口，而農業部對進口的巴西蛋，從來源、數量、日期、負責企業以及流向，都交代不清，究竟8891萬顆由超思進口的雞蛋，在全面下架後，究竟還有多少流入市面？做了何種用途？到現在也都還是混沌不明。

最近有民眾買到了綠蛋、臭蛋，張貼上網，懷疑這是不是有可能為「巴西蛋」，卻被行政院長陳建仁在第一時間，認定為「假消息」，北市警局更劍及履及，就在短短8小時內，找到了張貼的民眾，並移送法辦，而農業部也立即提告，罪名是「妨害名譽」。

此舉引發民眾的普遍不滿，咸認為「不符比例原則」，論者更以「綠色恐怖」譏嘲民進黨，大有警總復生的憂懼。

這件是其實本應該是相當單純的食品安全問題，任何民眾購買到了品質不良的商品，本來就有權利張貼公告，以警醒友朋。但由於巴西蛋的風波未息，政府似乎慌了手腳，唯恐事態坐大，因此在應對上反而嚴重出了差錯，授人以柄，更讓事態一發不可收拾。

民眾買到綠蛋、臭蛋，既有照片為證，甚至有清楚的錄影過程，相信不至於是偽造的；但陳建仁立刻宣稱這是「假消息」，已令人瞠目結舌，在事情真相都還沒有釐清的時候，就下了「未審先判」的定論，這豈是堂堂一個行政院長所應有的辦事態度？顯見陳建仁在「巴西蛋」風波的紛擾中，其實早已心虛，不願面對事實，就直接想用「假消息」消弭一切的聲音，同時，也顯見其對民眾與自己的缺乏信心。

民眾買到的綠蛋、臭蛋，雖有「是不是巴西蛋」的質疑，但卻未必真的就是「巴西蛋」，這是可以透過店家上溯來源，追查得出的，警察單位即便要採取行動，也只能作簡單的購買過程、蛋品情況作蒐證，然後循序往店家、貨源處查詢，才能探得真相，而非直接移送法辦，甚至勞動到農業部加以告發。

告發的理由也是很奇特的，是「妨害名譽」，但此一罪名如何會與農業部有關，就非常耐人尋味了。「妨害名譽」主要是針對「個人」、「公司」而設的，農業部是國家機關，任何人都可以批評、譏彈，哪有什麼「妨害名譽」的問題？最適用的法律，應是《社維法》，但農業部竟不敢援用，原因很簡單，那就是民眾真的買到了綠蛋、臭蛋！

綠蛋、臭蛋的產生，可能的原因很多，品管不良、通風不順、過期販賣、偽冒日期……皆有可能，而且也不僅僅雞蛋才有，政府為何對其他商品的查核都能得心應手，卻獨獨對綠蛋、臭蛋顯得如此荒腔走板？

、 原因很簡單，因為在一連串對「巴西蛋」的質疑中，從農業部、中央畜產會、蛋商、蛋液企業……等等，都暗藏著許多難以言說的貓膩，甚至連流向的資訊都不敢提供出來，政府早已是驚弓之鳥，生怕一旦事態擴大，就會沒完沒了。

「沒能力解決問題，故先解決提出問題的人」，這是最愚蠢的方法，縱使能夠激起寒蟬效應，問題不但存在，還會衍生出更多的問題。民進黨最終被看破手腳的，將不僅僅只是箝壓輿論而已，無能甚至貪腐的形象，也將越來越明顯，終將會讓更多的民眾唾棄。

這一切，都是導因於「巴西蛋」，綠蛋、臭蛋所顯示的，是民進黨政府最大的危機。

（作者為文化工作者）