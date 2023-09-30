大選登記日逼近，藍白整合始終無解，在野陣營支持者漸感不耐，如再不盡早促成，勢必加大在野各方本就無可避免的情緒矛盾，整合的摩擦成本大增，屆時就算整合成功也是口合心不合，豈能齊心完成政黨輪替於2024一役？

綜觀近日各方大選民調，莫不呈現賴一枝獨秀，在野分開選慘敗可期，唯有實現藍白合才能勝過賴綠陣營的殘酷事實；且不分侯柯、柯侯的組合皆是如此，差別僅在於支持度差距的領先程度。如此考前大洩題的民調勝選解答，藍、白雙方卻未見心動，顯然仍是各有盤算。藍方佔有時間壓力與政治勢力量體差距的絕對優勢，開始呈現令人不適的老大心態；白方則是對於整合後仍落選失敗的恐懼，遠遠大於勝選的渴望，導致遲遲無法下定決心。

然而雙方高層的狹隘政治利益，如果脫離下架綠營政黨輪替的多數民意基礎，各自逐利而分，「基礎決定上層建築」的鐵律必將發作，屆時當前民調所呈現的優勢將不復存在，賴與在野各方的差距將持續拉大，最終迎來賴清德得票超過5成、立院過半的結局。原因出在於一旦總統當選無望，對政治失望的支持者拒絕參與投票的浪潮將驚人的湧現，在野一方的區域立委選情亦將大受影響，讓賴直接躺平接收整合失敗的政治紅利。藍、白高層切勿小覷「基礎不牢，地動山搖」的威力，親手造成選後一大兩小的政黨形勢常態化。

回顧歷史，腐敗無能的清廷引發百姓反抗，太平天國、捻軍遂揭竿而起。兩軍各擅勝場，捻軍一度兵臨京師，逼得北京宣布戒嚴；太平軍更是兵鋒所至清軍潰逃，攻下南京樹立南北對峙局面。太平軍和捻軍在清軍反擊下也曾一度合作，捻軍領導人張樂行受封太平天國的沃王，大有在野整合推翻滿清中央執政之勢。

最終兩軍均遭清廷剿滅，究其原因，無非是兩軍合作流於表面，捻軍不受節制，各打各的。捻軍內部出現割據派與北上派的路線之爭；清廷衰而不亡，仍有動員軍隊能力；太平軍排外更自絕於鄉紳地方勢力，且內訌嚴重，加速滅亡；定都南京，暴露偏安思維，未能一鼓作氣推翻滿清執政。

上述兩軍的敗亡史，足可作為藍、白陣營雙方在整合前後的行事借鑒，尤其雙方陣營各自開始浮現上述的徵候。試問，如果腐敗無能的清廷猶能撲滅民意的怒火，難保民進黨不會重演清廷敗部復活、繼續獨裁執政的黑歷史。藍、白相關當事人焉能逃避沉重的歷史責任？

藍白兩黨如欲成就政黨輪替目標，只要是在合憲合法的範疇之內，不論是不分區立委席次包裹以換取支持組成穩定內閣，必要時，副總統兼任閣揆，無須拘泥於未有前例，更不應拘泥於計算席次的一城一地得失的小局，將目光放向政黨輪替後形式上實現聯合政府的大局。

中秋本是團圓日，在野團圓不該繼續原地打轉。稍早柯文哲語帶模糊的向深藍喊話「放心，最後一定會合」，隨後民眾黨發言系統就放話藍白「比民調，輸的退選」，勢必引來聽者有心的不適聯想，但往好的方面想，至少都還在藍白合的範疇內，爭取應有的權益與尊重，應予高度諒解。

不過，倘雙方仍緊抱狹隘的政黨利益，放任一切以自身政黨利益最大化的本位主義充斥，將主流民意擺在政黨利益之後，則可斷言，昨日的太平天國與捻軍，將是國民黨與民眾黨的明天。

（作者為自由撰稿者）