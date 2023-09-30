台灣是富人低稅的天堂（《天下雜誌》2012.9），但不是因為富人擅長逃漏稅，而是政府邪惡，政策錯誤所致。

OECD國家的稅收占GDP比例，日本是28%、韓國27%、美國27%；若是具社會主義傾向的國家，還要更高，如英國39%、挪威43%、瑞典46%、法國45%、丹麥51%、德國36%，因為只有高稅收，國家才有資源可提供民衆各項社會保障。反觀台灣，只有12%，相比OECD國家為最低，所以那些宣稱小孩6歲以前國家養、對老人提供長照、高中生大學生高額補助學費的政客，全是胡說八道騙選票，要讓大家債留曾孫。

有錢人如何避稅呢？台灣的遺贈及營利所得稅，本來就比其他國家低了，但他們還不滿足，更進一步把個人的花費，轉換成公司的「成本」支出。例如，本來應該個人支付的餐費，發票打上統編，就成了公司成本。這麼做可以兩邊省錢，對個人來說，自己的花費公司幫忙出了；對公司來說，支出增加，獲利就減少了，營利事業所得稅就可少繳，應該和員工分享的錢也相對減少了，這就是貧富差距不斷加大的原因。

在此先請鴻海創辦人郭台銘示範一下。請問你的座車是在你名下，每年自行繳牌照稅、燃料捐嗎？還是在公司名下，購車費用、司機薪水、各項稅捐，都是公司負擔，變成公司成本？還有你的私人座機呢？如果都是在你個人名下，照章繳稅，那麼本人佩服之至，願意自掏腰包幫你擺攤連署。也要請你公開呼籲中信、富邦、國泰各大銀行的董座、總座，都向你看齊。

至於各個財團法人醫院，更是不堪聞問。多年前本人任教時，就發現依法為公益性質而免房屋、土地、營利稅的財團醫院，只有3、5千萬基金，然後向自己的財團租房子，向自己的銀行貸款買昂貴儀器，醫院的收入又化成租金、貸款利息，回到自己的財團，長庚不就是這樣嗎？依照規定，財團法人醫院獲利要有一定比例（至少10%）用於社會公益，這下支出多了，獲利減少，就可以減少承擔社會責任，包括提高員工薪資、充實醫事人力。

但領薪水的基層員工流血流汗，卻一分一毫也逃不掉，全部都要申報所得乖乖納稅。以上點名的董座、總座，如果污衊了你們，請公佈車輛、司機是從你們收入中的支出，本人將公開道歉，並且和全民一起感謝各位對國家稅收的貢獻。

大義可以滅親，批判就從長官開始。這套低遺贈稅、營利事業所得稅的始作俑者就是前總統馬英九，他任內的財長李述德，完全被立法院財政委員會委員包圍，欲效法雷根、柴契爾夫人的自由，所以將遺贈稅從50%降成10%，營利所得稅從25%降到17%。有人問我對馬英九總統的看法，我說他是好人，但不適合當總統，因為他做了非常無知的事，害死台灣。

台灣的受薪勞苦大眾，當然也包括法官、教授、中研院院士、警察、軍人、模板工、修路工人、小吃店的從業人員。請你們就算不參加馬克斯的階級革命，至少也要讀一讀皮卡提的《21世紀資本論》，因為你們大多數沒有統一編號可以報帳，那些有錢人都在佔你們的便宜。參加生存革命吧！明年全部受薪者請全體罷繳。司法不公上凱道至今無疾而終，全民不申報綜合所得稅，不繳勞保費、健保費，那就看法院行政執行署怎麼執行？

這次大選非常可能是中華民國最後一次大選，因為這幾個參選人都是無知之人，要把台灣帶向毀滅。鴻海的郭董，因曾邀請在下為總顧問，特為此文奉上，並請依本人拙見辦理為盼！

（作者為前衛生署長）