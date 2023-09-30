民眾在網上分享買到臭綠蛋，引發民進黨政府暴怒反擊，行政院長陳建仁說這是假訊息，農業部提告妨害名譽，警方火速調查，深夜上門將人帶回派出所。如此大規模動用國家機器對付一個手無寸鐵的老百姓，是想製造寒蟬效應，嚇得所有人都不敢再講臭雞蛋的事嗎？如果謝姓民眾確實全無造假，我們支持謝先生向陳建仁及農業部提出妨害名譽告訴，讓民進黨政府知道，蟬兒雖小，卻也不是好欺負的。

向惡勢力低頭 才會完蛋

謝先生的發文裡有清楚的圖像，不只蛋液綠綠黑黑，蛋殼上的紅印也很模糊，看不出號碼，懷疑是進口蛋混入國產蛋一起洗選。這則發文只是很常見的生活分享，想藉此提醒網友多加留意。謝先生並沒有說它就是巴西蛋，文中也沒有一個字提到農業部。其實最近台北、高雄都有民眾在網上貼出買到壞蛋的圖文，這是對大家關切的生活議題作個人經驗的分享。如果買來的蛋壞了，它可以只是消費糾紛，如果有不良進口蛋混充國產蛋，那麼農業部責無旁貸，必須追查個清楚，還給民眾一個安心吃蛋的環境才對。

結果，民進黨政府關心的不是老百姓的健康，而是壞蛋爭議對選情的衝擊。陳建仁馬上說這是假訊息，但他在說此話前，有先取得證據證明謝先生是自行造假出一顆臭綠蛋嗎？如果沒有，事實上應該也是沒有，那麼他就是在做不實的指控，嚴重損害了謝先生的名譽，對他造成無端的壓力與困擾。農業部接著採取法律行動，向台北市中正二分局提告妨害名譽，警方火速在8小時內就查出當事人，並深夜登門將人請去派出所，這場景宛如昔日白色恐怖再現，令人不寒而慄。

事實上，妨害名譽罪必須由被害人主動提告，農業部不是自然人，連提告的資格都沒有。何況謝先生po的綠蛋圖文，只是揭露了這起壞蛋事件，既沒有指責任何人，更沒對農業部甚至行政院的哪位官員作出言詞侮辱，致使其名譽受損。既然一沒有誹謗名譽的行為，二沒有名譽受損的受害者，此案就法論法，根本很難成立。陳建仁以自己堂堂閣揆的政治地位，在未查證事實前即給一個小老百姓安上罪名；農業部和警方快馬加鞭深夜帶人，這不是大炮打小鳥，根本已是用核彈打小鳥了。

大家都看得出來，民進黨政府是怕壞蛋事件再吵下去，會讓賴清德的選票流失，所以逮住一個網友來殺雞儆猴，希望恫嚇住社會輿論，順便讓超思購蛋是否涉及貪汙、高價補貼的錢進了誰的口袋、把混入進口蛋的蛋液標示為台灣的荒謬決策、台農425萬顆蛋流向不明、5330顆過期蛋要花3600萬銷毀等諸多爭議，都箝制得不再有人敢發聲。民進黨這群壞蛋不准民眾再抓壞蛋，但民眾若是就此軟弱低頭，那台灣才會真的完蛋。

長期為所欲為 選票下架

《刑法》第169條第1項：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。」很顯然，陳建仁和農業部如果沒有謝先生造假臭綠蛋的證據，就是在妨害名譽，就是在誣告。謝先生如果要反過來提出告訴，理由可是非常充足的。民進黨不要以為自己有權有勢，欺凌小老百姓宛如輾壓小小螻蟻，大家的眼睛都是雪亮的，是誰心虛想濫用公權力以杜悠悠眾口，會看不出來嗎？民進黨政府就算掐住一個人的喉嚨，也堵不了這天下百姓的唾罵。

相較警方8小時就揪出謝先生，踢爆進口蛋內幕的「Lin bay好油」版主林裕紘遭到恐嚇、家人安危受威脅，被迫停更粉專，貼文被刪除，情節相當嚴重，檢警的偵辦卻好整以暇，還說懷疑是某位前陸生所為。這不是雙標，那什麼才是雙標？更別提對於有關進口蛋的種種弊案疑雲，全不見檢調或監院主動偵辦，是遇到有權有勢者就集體睡著了嗎？

在民主國家裡，執政者必須向人民負責，施政必須接受檢驗。民進黨把持著行政、立法、司法龐大公權力，外加綠媒、側翼的護航洗地，長期以來在台灣為所欲為。大家如果不用選票下架民進黨，將來民進黨餵你什麼，你都得吞下去。