海峽兩岸的中國人皆以「光輝十月」自許，因為辛亥革命是在10月10日起義，肇建亞洲第一個民主共和國，中華民國於焉誕生。1949年國共內戰，國軍退守台灣，國民政府在中國共產黨於當年10月1日成立中華人民共和國後遷都台北，以致海峽兩岸分別於10月1日或10月10日，慶祝國慶。話說光輝十月，在海峽兩岸是非常寫實，又具政治意義的國家記事。

唯光輝十月，在中國大陸係以放長假慶祝，但在台灣對於雙十國慶，除應景的官方活動外，幾乎已淡忘革命先烈為中華民國誕生的犧牲貢獻；年輕一輩甚至連創建民國的國父孫中山先生亦所知有限，甚至一無所知，令人不忍卒言。就因執政的民進黨政府有計畫的去中國化，再去中華民國化，無中生有的造詞中華民國（台灣）的認知作戰，已使海峽東邊光輝十月不再光輝；尤其令人不解，就是10月25日台灣光復，民進黨政府執政時期是絕不言及，似乎台灣是自身脫困，結束日本皇民化統治。

2024年1月13日，是台灣所舉行的中華民國第十六任總統副總統直接民選的歷史性日子，究竟在台灣的中華民國自由地區年滿20歲以上的公民要做什麼選擇？固然是每位有投票權的公民自由意志之選擇，但下列針對重現光輝十月的考量因子，值得諸位公民參考：

第一，中華民國是國名，台灣是地名，國名與地名宜加區分，不容混同

民進黨政府在未經任何合法程序，捏造「中華民國（台灣）」

（Republic of China "Taiwan"），這是對國家的不敬，這是一個隱含台獨的迷思。明年是公民選中華民國總統副總統，絕對不是選中華民國台灣總統副總統；更不是選台灣總統副總統。

第二，中華民國設有中央政府，分設五院，其立法院同日辦理改選。

此次全國大選，除選出第十六任中華民國總統副總統外，尚同日改選中華民國國會議員；此即改選第十任立法院113位立法委員。該等立法委員無論區域立委、原住民立委、不分區（含僑選）立委，皆係由在中華民國自由地區的公民所選出，具有民主正當性。該等順利當選的113 位立法委員名正言順就是中華民國立法院立法委員，絕不是台灣立法院的立法委員。名正則言順，言順則事竟成，大家絕不要誤會這次選舉的立法委員是在捍衛台灣，正確的說是在捍衛中華民國，當然也不是捍衛中華民國台灣。

第三，中華民國是主權獨立的國家，有依法定程序制定和頒布的憲法以保障人權 和國政基本框架。

中華民國係由憲政主義為立國準繩的民主共和國，其不僅有《中華民國憲法》之憲法主義國家，而且係奉行民主憲政的憲政主義民主法治國家。這是主權獨立的基礎，每屆定期選舉係依憲法行事的法治國；對民眾生活謀福祉係依循福利國的主義和原則。

基於上揭認知，凡我享有公民權的中華民國1900萬選民，應該審慎行使參政權，以支持捍衛《中華民國憲法》、擁護中華民國的候選人；即在選出可為中華民國自由地區2300萬人民增進福利，開拓青年發展機會；尤其能夠避免兩岸政軍衝突，排除任何兵凶戰危的困境，從而達致兩岸重現光輝十月，共勉！

（作者為國立台北大學公共行政暨政策學系教授）

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