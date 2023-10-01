漢武帝和秦始皇一樣，對神祕浩瀚的海洋，充滿好奇與興趣。在公元前110年，華夏本土中國中的南越國、東越國平定了，就來了第一次巡海。這巡海每一兩年就會來一次，一直持續到公元前89年他69歲高齡時，是武帝最後一次巡海；他巡海的目的和秦始皇也差不多，希望能求到仙藥。但這次最後一次巡海，海面風浪特大，海水洶湧澎湃，連樓船都不敢出港。

此時的漢武帝，已年老力衰，只能掃興而歸。之後據稱，武帝常對群臣自嘆：「從前愚惑，為方士所欺。天下豈有仙人？全是妖妄，還是節食服藥，少得點病就行了。」這是一位功名蓋世，姓劉名徹的偉大帝王，恢復為普通百姓意識時的通徹覺醒。子曰：「朝聞道夕死可矣」，不久，武帝真的崩逝。

秦皇、漢武的海上遊航，表面看來全是帝王們荒謬行徑，但隱藏在後面的影響，卻相當可觀。首先是造船技術的促進和提升，皇帝坐的船，其船身結構，能不更結實可靠；其船體艤裝，能不更舒適有效嗎？其次駕駛路途的選擇，在海洋中定位技術的改進，有助於皇帝座艦的航行穩定與安全到達。再者為搜索新奇事物，炫耀於皇帝，也促進了新航線的追尋與開發。

秦皇漢武遊航於海上的一定是樓船，並已有相當繁複的艤裝，否則不可能讓皇帝、官員和隨護人員都坐在一條船上。另據1950年代，在長沙曾出土一隻西漢時期的船模，其時的船舶已經採取了橫樑和隔倉板形成的分隔艙結構，這大大增加了船體的抗衝擊強大和抗沉沒能力。另在船身兩側和首尾平板上都有模擬的釘孔，這說明起碼漢朝時已能用鐵釘鉚接船板，使船體能有流線形結構，才能保證船舶航行時的穩定與安全。

漢代的占星導航技術也初步出現，在公元前139年左右的《淮南子》中有云：「夫乘舟而惑者，不知東西，見斗極則寤矣。」其他的記載也不少，證明徐福先生若晚生在漢代，他會用占星術從華夏中國直航日本，不走那麼多冤枉路直接東渡了。而且前文提到樓船將軍楊僕率舟師平南越、東越事，有學者發現楊僕艦隊航向和偏北季風之風向一致，可證最遲到西漢，華夏中國人已可熟練利用季風航行，直往西太平洋和印度洋。

早時船舶航行的主要動力靠槳，用人力伐槳，人變成了生物引擎。進一步了，就用風帆，順風順流時，槳可暫時收起不用。前文提到利用季候風，那艦船上風帆的裝設，亦有講究。風帆動力，來自大自然，較生物引擎的人力，要進步，據說歐洲的風帆有五千年的歷史，華夏中國何時開始採用，未見記載。但到東漢時代，四桅四帆的船隻出現，帆面有軟帆、硬帆之分，熟練的操帆工程師，能通過帆面的調整，來掌控船速和航向。

不僅如此，尾舵也誕生了，使船舶更容易在一定的航路上穩定航行。還有重要的一點是，櫓的出現。櫓和槳看起來很像，而實際上，槳的划水方式是要提出水面而後再入水中划動，是一種間歇性的划水動作，而櫓的櫓面有波紋形狀，埋入水中可作連續划水，這種驅動性能雖也屬生物引擎，但效能不在一個層次，古人有「一櫓三槳」之說。

後來輪船的螺旋槳，就是把櫓面波形山寨為輪形而成。多桅多帆、櫓、尾舵的協同，共同構成了漢朝時先進的動力系統。中國科技史專家李約瑟教授暸解這點後評論說：「這些發明，遠遠超越了同時期的歐洲。」──請注意李約瑟教授所指同時期的歐洲，大致就是古希臘、羅馬時代。由於造船技術，航海技術以及船舶動力系統都比較上先進，故漢朝時舟師的艦船應該是一流的，隨之而來唐、宋海上絲路的熱絡興起，就有了堅實的物質基礎。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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