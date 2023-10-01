9月26日，國民黨副主席夏立言在接受媒體採訪時談及國民黨的兩岸立場：「我們一直在講，我們中國國民黨，絕對不是一個親中或統一的政黨。我們是一個瞭解兩岸關係重要，我們有經驗、有能力、有意願、有政治基礎可以來處理兩岸關係。」

作為曾任陸委會主委的國民黨內負責兩岸事務的副主席，夏立言的表述在一定程度上反映出國民黨和朱立倫的態度。今年以來，夏立言分別在2月、6月、8月三次訪問大陸，每次都公開表態堅持「九二共識」、反對「台獨」。如今，在專門陪同侯友宜訪美不久後，夏立言便明確表示國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨。

夏立言為何這樣說？是夏立言和國民黨變了嗎？

其實，夏立言是說給美國和台灣民眾聽，因為夏立言這樣說時是在回應西方媒體用親中政黨或統一政黨形容國民黨。至於夏立言和國民黨是否變了，不同人見仁見智，但能確定的是，國民黨早就不是一個追求兩岸統一的政黨。連具有濃厚中國人家國意識的馬英九，2008年代表國民黨競選總統時，都把「不統、不獨、不武」作為處理兩岸關係的基調。經過2016年蔡英文執政以來所推行的「去中國化」政策的影響，面對台灣內部的民意變化，現階段寄希望國民黨在選舉政治中提出統一主張並不現實。夏立言未必變了，他只不過把目前國民黨的實情說出來了。

進一步講，夏立言說了什麼，多數大陸人根本不會關心，更不會專門去看。對於多數大陸人來說，若未發生重大變故，他們在意的是生活，是與他們息息相關的日常事務。時常關心兩岸事務的人在大陸只是少數，他們對夏立言說的國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨，至少有三種態度。第一，一些人再次確認國民黨對大陸虛與委蛇，再次批評國民黨採取拖延策略。他們甚至會認為國民黨有「獨台」之嫌，國民黨與民進黨的競爭只不過是「獨台」與「台獨」之爭。第二，一些人會認識到國民黨面臨的現實困境，卻覺得國民黨缺乏戰略、視野狹窄、畫地為牢，難以肩負為台灣人民謀求長遠出路的重擔。第三，一些人會傾向於認為國民黨是在平衡大陸、美國，夏立言所說只是選舉政治下基於現實利益的一種政治術語。

在夏立言表述的背後乃至國民黨兩岸立場變化的背後，折射出的是兩岸形勢的變化。1949年，蔣介石政府來到台灣後提出「反攻大陸」的主張，並屢次制訂政策計劃，但皆以失敗告終。1980年蔣經國因應形勢變化，以「三民主義統一中國」來替代「反攻大陸」。1990年代之後形勢再度發生變化，一方面兩岸實力差距急速拉大，讓國民黨「三民主義統一中國」的主張變得不切實際，另一方面台灣社會的本土化趨勢和選舉政治的民粹陷阱相互疊加，國民黨開始不再提及兩岸統一主張，而是側重兩岸和平與交流，把維持現狀作為政策基礎。這說明形勢比人強，任何政策主張只有立足於現實，才能長久可持續。為何蔣介石的「反攻大陸」和蔣經國的「三民主義統一中國」都只是一廂情願？因為現實條件根本不允許。為何國民黨不再提及統一，而是轉向維持現狀？是因為台灣社會的本土化趨勢和選舉政治的民粹陷阱相互疊加，讓國民黨擔心提出兩岸統一主張會失去選票。

既然如此，改變國民黨乃至台灣社會民意走向的最有效最合理途徑只能是改變現實。當讓國民黨和台灣變得本土化、民粹化的現實發生改變，相信不要說國民黨，估計民進黨內部都會發生根本性變化。人是理性的，因為人會趨利避害，權衡利弊得失。意識形態當然重要，但意識形態存在的最大正當性同樣在於讓人們相信他們的生活會變得更好。現實生活中的多數時候，人都是現實的，只有少數人才會活在想像中，沉迷於某種被推到極致的意識形態。當下台灣社會之所以有那麼濃厚的親美、親日傾向，並非因為他們不知道日本殖民台灣的歷史、美國昔日拋棄台灣的歷史，而主要是因為他們認為與美日保持親近符合他們的現實利益。但只要現實發生變化，多數台灣人真切意識到與大陸親近的收益高於他們依靠美日來制衡大陸的收益，當兩岸和平與統一對多數台灣人具有吸引力和感召力，那麼必然形勢比人強，屆時相信兩岸問題會有一個理想的解決方案。這一天會到來嗎？什麼時候到來？這既是台灣社會不能不面對和考慮的問題，更是大陸社會的重任。

（作者為《香港01》評論員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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