日前國民黨副主席夏立言上媒體專訪，說明國民黨關於兩岸，以及台灣跟美國關係的定位。夏立言說，他去跟美國溝通，主要有3個訊息：第一，台灣的民主有很大的問題。第二，兩岸關係是危險的。不是說誰想打仗，而是如果發生意外的時候，兩岸沒有溝通的管道，這是最危險的。第三點他提到這幾年西方媒體，只要講到中國國民黨，一定加『the pro China親中的政黨』，或是『unification party統一的政黨』。我們一直在講，我們中國國民黨，絕對不是一個親中或統一的政黨。我們是一個了解兩岸關係重要，我們有經驗，有能力，有意願，有政治基礎可以來處理兩岸關係。這就是我想要外界了解的國民黨的特質。」夏立言此話一出，立刻引起各界議論，然不同立場的人有不同的看法實屬正常，也充分表明當下國民黨的立場，此乃無所異議，但我們應從談話的背景環境來看，夏立言的談話確實是國民黨一路以來的堅持，至於是否會影響兩岸關係？恐怕不是當下所考慮的重點。

如果夏立言副主席不陳述此話，恐怕朱立倫主席不會借助他的能力與實力，多次在兩岸間奔走，雖然此番言論確實會引起大陸方面的質疑，但眼下，國民黨需要的選票是台灣中間主流選票，需要得到台灣多數選民的支持，至於大陸的反彈或許還可能成為選票的助力，畢竟國民黨不是執政黨，要談要打要合還輪不到在野來主導。

大陸當局無論對誰都是聽其言觀其行，不會以說的定生死，而是會以做的為標準，國民黨主張的九二共識及親美友日和陸，始終一以貫之，但外界為何還會認為親中？顯然外界的主觀認知高於客觀存在的現實，這一點誠然是國民黨要努力說明的地方，夏立言利用機會說明澄清也是情理之中。

事實上，夏立言副主席一方面點出民進黨執政所帶來的兩岸風險，外界絕不能低估，青年上戰場也非危言聳聽，夏立言強調國民黨能設法避險，有能力有意願，同時也是一個瞭解兩岸關係重要，願意用經驗、能力、意願、及政治基礎來處理兩岸關係。

可以議論的是，國民黨是否變了？當然是變了，早就放棄反攻大陸的雄心壯志，早就透過修憲與台灣這片土地結合在一起，現階段的國民黨早就不是一個追求兩岸統一的政黨，馬英九的「不統、不獨、不武」作為處理兩岸關係的基調，就已顯示跡象。但國民黨反獨不統與民進黨的不反獨不統仍有差異，經過蔡英文8年執政推行的「去中國化」政策的影響，面對台灣內部的民意變化，現階段寄希望國民黨在選舉政治中提出統一主張並不現實，國民黨面對環境真的變了，夏立言只不過把目前國民黨的實情說出來。但必須提醒國民黨的黨綱仍存在，許多對未來努力的方向仍要繼續努力。

總之，夏立言談話反映朱立倫主席領導下的主流觀點，國民黨實踐民主精神，黨內有各種不同的聲音，但面對中美間的選擇，國民黨一向表態清晰化，但美日有看重珍惜嗎？有把國民黨露骨的親美友日當成一回事嗎？另一個值得反思的問題是，台灣社會之所以親美友日，就是因為多數台灣民眾認為與美日保持親近符合民眾的現實利益，對大陸種種惠台措施無感。但未來只要讓多數台灣人民了解與大陸親近的利益高於他們依靠美日來制衡大陸的利益，那麽和平統一對多數台灣人才有吸引力和感召力，大陸當局回到根本還是必須打鐵還須自身硬，同時也要留意內部單方思考的武統力量，畢竟現階段維持兩岸雙方和平發展才是對兩岸最有利的選擇。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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