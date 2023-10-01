又到了928！ 從小到大，928就是孔子誕辰紀念日，也是教師節。上世紀70年代，民主運動風起雲湧，1985年9月28日，「黨外」人士選擇在圓山飯店宣布組成民主進步黨，民進黨於焉誕生。

不知是不是巧合？民進黨成立後，師道逐漸衰微，黌宮學院，知識分子風骨漸蝕，韓愈所謂師道，到如今，不過就是論斤秤兩、指導抄襲論文罷了！至於寫推薦信，拉幫結派，更屬當代為師之道！

師道不尊，教師節無人聞問，八佾舞、六佾舞，幾近失傳，也就不奇怪了！今天，很多人只知道928是民進黨建黨紀念日，壓根不知928原來是什麼日子了！

說實在話，當初發起組建民進黨的那群「黨外」人士，還真叫人佩服！佩服他們，不是因為他們擁有什麼國內外知名大學的博碩士學位，也不是因為他們寫過甚麼了不起的民主理論巨著。而是佩服他們為理想奮鬥、不屈不撓的堅持和勇氣！佩服他們當中很多大丈夫，「富貴不能淫，貧賤不能移、威武不能屈」！也佩服他們能對有權力的人說真話、說實話！

隨著嘗盡了權力的滋味，今天民進黨的所謂精英，富貴能淫，貧賤能移，威武能屈；少數說真話、說實話的同志同道，被霸凌、被威嚇、被逐出圈外；掌握權力或是準備攀登權力高峰的男男女女，不再堅持理想，也不想再為理想奮鬥，盡數沉淪為卑顏佞倖之徒，直叫人打從心裡瞧不起！

就像那「台獨金孫」，每每標榜自己是務實的台獨工作者，如今，見風轉舵，說只有「台灣金童」，沒有「台獨金孫」，直往自個兒臉上貼金不說，務實的台獨工作者還說「沒有台獨路徑」，「台灣是一主權獨立的國家，現在叫中華民國。」然而，面對雙十國慶主視覺系統的Taiwan National Day，宣稱沒有台獨路徑的中華民國總統參選人，不置一詞，卻成天想和習近平喝奶茶、共進晚餐。面對美國霸權，政治理念放一邊，說變就變的台獨金孫，真要和習近平喝上奶茶，吃上晚餐，會不會唯唯諾諾，把台獨理想拋棄在一邊？會不會和習近平共築中國夢去了？

2019年，台獨金孫和蔡英文角逐總統候選人，慘遭側翼網軍抹黑，金孫不敵，痛斥帶哀求，等到蔡英文提名他出任副總統，金孫奴顏盡顯，跪倒權力跟前，毫無政治家應有的風骨和風範。近日，揭發蛋弊的農業粉專版主和家人遭到網軍恐嚇攻擊，金孫噤聲不語，疑似縱容側翼網軍。逐大位者，缺乏人溺己溺、人飢己飢的同理心，面對邪惡，不敢言語，人格低劣，無以復加！

堅持台獨理想，我敬你是條漢子，若是因認清大局而放棄台獨，就請大聲說出：我的國家叫中華民國！我要選中華民國的總統！然而，面對邪惡的網軍側翼，面對網軍暗黑的恐嚇威脅，握有權力的你，不敢出聲斥責，不敢主持正義，只能說，讓人非常不齒！（作者為資深媒體人）

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