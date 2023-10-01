日前民進黨創黨元老魏耀乾在創黨37周年餐會中痛斥近年來高端疫苗，五十萬元紙上公司進口巴西壞蛋，南部地區光電破壞養殖生態、偷埋爐碴衍生八十八槍、逼得漁夫走投無路等弊端，乃因一黨獨大，絕對權力、絕對腐敗，新潮流盤據政府各部門，把持銀行、國企、掏空國庫、朋比分贓，猶如台灣島上的哥吉拉。

這段陳辭雖在一般民眾間流傳已久，但從一位民進黨創黨黨員口中說出，正突顯民進黨正陷入哈伯瑪斯所說的｢四大危機」，即經濟危機、合理性危機、合法性危機和動因危機。

哈伯瑪斯指出，經濟危機是指經濟系統沒有產生足夠的消費價值；合理性危機是指行政系統沒有產生足夠的理性決策；合法性危機是指合法性系統沒有提供足夠的支持動機；動因危機則是指社會文化系統沒有創造出足夠的行動動機的意義。依系統/生活世界的典範，哈伯瑪斯將上述的經濟和合理性危機視為系統的危機，而將合法性和動因危機看成一種認同的危機。

民進黨執政這些年來由於錯誤的政策與意識形態作祟，造成缺電、缺水、缺工、缺疫苗甚至缺蛋，造成經濟上進出口持續衰退、景氣對策信號連續10個藍燈、經濟持續惡化、貧富差距擴大，造成經濟危機；高端疫苗、巴西蛋進口、光電破壞農漁業生態、治安惡化等決策粗糙這是合理性危機；近年來蔡政府民意支持度急墜，賴清德挾執政優勢龐大資源，在總統選舉民調支持度始終徘徊在40%上下，這已經造成合法性危機；而意圖割斷兩岸文化臍帶，一面倒向美國傾斜，又不敢公開宣告台獨，軍人不知為何而戰，民眾不知何去何從，造成了動因危機。

哈伯瑪斯同時也在溝通理論的基礎上，提出了一個較為適合的合法性概念，以及處理道德實踐問題的原則。在此，他還提出了一個「可普遍化的利益受壓制的模型」來處理當代社會中常出現的政治難題：普遍利益與特殊利益的矛盾問題。哈伯瑪斯認為：一種普遍化的利益之所以會受到壓制，是「意識形態」作用的結果。意識形態一方宣稱現行的規範系統是正當的，以提供政權的合法性；另一方面，它極力避免規範的有效性聲稱被凸顯或被檢定。結果，它使得統治者的特殊利益不當地以普遍利益出現，而真正的普遍利益反而隱沒不彰。他以為，意識形態之所以能產生這樣的作用，是由於現行體制的溝通結構遭到系統化的扭曲。

而民進黨的統治正完美詮釋哈伯瑪斯的看法。從蔡英文執政以來透過民進黨兩大神主牌｢台獨與反核」為基礎，打著｢轉型正義」的名號對在野黨實施清算迫害之實，在以｢非核家園」壟斷綠能產業分配權，食髓知味後，再藉由｢前瞻建設」、｢新冠疫情」與｢缺蛋」以同樣模式，以建立｢國家隊」為名，建構龐大黨國企業鏈，大量竊奪國家資源。

民進黨政府更充分利用｢意識形態」為工具，一旦在野黨質疑批判執政缺失，他們就會用｢中國打壓」、｢與中國唱和」、「中共在地協力者」、｢破壞民主政治」或｢黨國體制復辟」等攻擊在野黨，透過政府體系、媒體、名嘴及網軍，給予無情痛擊，甚至不惜動用檢調司法系統，對當事人及團體輕則查水表，重則進行司法迫害，扭曲所有正常溝通體系，最後使得統治者的特殊利益不當地以普遍利益出現，民眾的普遍利益受剝削而不自知。

面對當前｢四重危機」，政府對於經濟衰退與高失業率並非完全無計可施，只能催動意識形態、掌控溝通媒介，同時發動網軍攻擊，繼續維護其特殊利益，要期待民進黨覺醒已不可能，然而面對即將到來的大選，在野陣營卻又難以整合，讓藍白支持者徒呼負負。除了呼籲在野陣營放下執著，以天下蒼生為念，盡可能走向整合之路外，更建議共同推動｢內閣制」精神，甚至在未來推動｢二輪投票制」，避免出現｢少數總統」，或許這是台灣未來的一大挑戰。不論明年選舉結果如何，放下意識形態，邁向多數執政，才是台灣政局穩定之路，而且政局穩定台灣才有拼經濟的條件，也才有機會避開四重危機。（作者為台灣新故鄉智庫協會研究員）

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