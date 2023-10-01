侯友宜訪美之行與26年前南非武官卓懋祺家中嬰兒查克在舊金山僑宴上重逢畫下完美句點，卻遭民進黨、側翼以及名嘴造謠當年並無進入官邸，即便卓懋祺出書記錄此事，侯友宜依舊遭指掠奪部屬與謝長廷的各種功勞，宛如「波斯灣戰爭」不曾發生。

學者布希亞在《波灣戰爭不曾發生》對後現代主義的模糊觀點，提出「拼貼」、「戲擬」、「嘲諷」的多元解讀；如同侯友宜英勇之舉，即使當年有SNG連線現場報導，現在卻遭綠營鄙夷態度質疑，並以「反洗腦」說詞建構部分「真實」，勾勒出「不在場證明」，成為民進黨競選攻訐的「擬像世界」。

駐日代表謝長廷也在臉書發文表示：「當年正逢選舉很多事情說不清楚」，表示自己當時報導照片遭到裁剪直呼「認知戰」，謝長廷回憶表示有些真相也被扭曲，卻對自己遭受指責的平反文章知之甚詳，而對侯友宜究竟有無進入武官官邸一事鬼扯「時間」及「空間」定義顧左右而言他。

國安局退役上校李天鐸甚至爆料當年這起警匪對峙，陳進興挾持南非武官一家，會將攻堅時間不斷延後，就是為了要等侯友宜出現，讓他成為英雄，甚至還以訛傳訛侯友宜根本沒有進入武官官邸。

謝長廷表示當年因為選舉真相遭受扭曲，侯友宜如今代表國民黨角逐2024總統大選，綠營上下企圖符號再塑，創造侯的不在場證明，也就合情合理。

侯友宜救人與「波斯灣戰爭」仿佛不曾發生，民進黨透過「擬像世界」極盡競選攻訐。即便當事人都已現身還原真相，民進黨這台「失智列車」還不停嗎？

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