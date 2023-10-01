首艘國造潛艦「海鯤軍艦」近日舉行命名暨下水典禮，尚未進行任何主要測試，民進黨政府及綠營就強力操作，吹捧為未來防止大陸軍艦穿越第一島鏈的護國神器，無視大陸軍艦穿越第一島鏈已是「新常態」。建立獨立自主國防是國人的共識，但將軍事「政治化」，淪為服務政治的工具，只會削弱國防能力，衝擊國家安全。

乾塢下水 迎合蔡英文政績

最令人不解的是，潛艦國造專案小組召集人黃曙光在海鯤號風光亮相時，主動向媒體爆料，影射一位立法委員為了「蠅頭小利」，出賣潛艦國造的相關機密。但他不主動向檢調舉報，不僅讓個人捲入政治紛爭中，更可能掀起一場政治風暴。難道是民進黨想藉此轉移各界對潛艦國造程序節點管制，或是潛艦無法形成預期的有效戰力的質疑？

蔡英文政府提前舉行海鯤號命名下水典禮，沒有出乾塢如何稱之為「下水」？被嘲諷為「政治下水」，就是要為蔡英文創造政績，拉抬民進黨大選聲勢。另外，也傳出要加速測試過程，在蔡英文明年520卸任前可以交艦，提早讓潛艦「政治成軍」。

海鯤號即將進行「泊港測試」及「出海測試」，順利完成後交給海軍進行1年的戰術測試，最快2025年正式成軍。潛艦國造得到「八國聯軍」協助，10多項戰鬥系統裝備的品管、測試與整合更為繁複困難，過程冗長，如果為了服務政治目的急就章，將產生更大的安全與品質風險。

雖然黃曙光回應，沒有政治下水或政治成軍，原型艦測試沒有時間表，「我們不會把潛艦官兵生命安全及戰力去做政治交易」。但仍不能掩飾蔡政府為了大內宣刻意提前辦下水典禮的事實。

黃曙光向「友好」媒體簡報時樂觀地表示，期待於2027年完成2艘自製潛艦，加上現有的2艘「劍龍級」潛艦，台灣潛艦從此將可箝制北方的宮古海峽，台灣南邊的巴士海峽，使大陸海軍在第一島鏈內動彈不得，不能包圍台灣進行攻擊或封鎖。即使擁有71艘核子潛艦的美國海軍也不會出此狂言；大陸海軍目前有6艘攻擊型核潛艇、6艘彈道飛彈核潛艇和44艘柴電潛艇，怎會懼於台灣4艘潛艦艦隊的威懾。黃曙光的大膽放言等同開「遠期空頭支票」，釋放政治訊息。

大陸已積極落實「戰略威懾」策略，從例行性入侵台灣的「防空識別區」（ADIZ）、消除台海中線、甚至逼近台灣24浬的「鄰接區」，如9月「山東號」航母與大量艦艇越過第一島鏈，進入西太平洋進行演練，同時達成消耗台灣軍隊、縮短台灣因應時間的戰術目標。

圍堵共軍 黃曙光放言高論

大陸戰略威懾，若美國與台灣回應消極，北京可順勢造成新常態，自去年8月後，這個態勢更為明朗，大陸軍機與軍艦自由進入第一島鏈已成為既成事實，而台灣現在卻暢談2027年後中共不得超越第一島鏈，完全脫離現實，只是一廂情願自我安慰，麻醉國人。

潛艦國造在2015年正式啟動，雖然只有短短8年，印太局勢已發生劇烈變化，大陸在整體戰力上仍不如美國海軍，但在2020年軍艦數量已超過美國，到2025年中共海軍預計擴張為400艘，2030年更達440艘，而美國到2030年只擁有290 艘軍艦。以目前軍備競賽規模，原本就不在同一個天平上的兩岸海軍只會加速失衡。潛艦國造對台灣國防自主及國防工業發展具有意義，但過度渲染只會刺激大陸採取更激烈的反制行動，反而升高緊張情勢。

蔡英文說，潛艦是台灣發展「不對稱戰力」的重要裝備，但《華爾街日報》指出，華府已開始辯論台灣經費是否運用在非對稱作戰武器，更多的軍事專家質疑台灣寧願花費在昂貴、有威嚴的硬體武器。

美國專家認為，每艘潛艦預算接近新台幣500億元，與其他非對稱武器系統完全不同，台灣應致力於小型無人艦艇與潛艦，智慧型魚雷、水雷，以及反艦飛彈等成本低、靈活、易操作的小型武器，才符合不對稱作戰概念。

海鯤號工程進入關鍵時刻，尚未真正下水卻已埋沒在政治口水中，對整個計畫與黃曙光而言，目前只有一個選項，就是確實如期完成能提升海軍戰力的潛艦，平息美方及國內的質疑，否則耗費龐大經費、人力與時間的潛艦國造將成為台灣國防的累贅。