進口蛋爭議持續延燒，不見政府單位為民食安把關或解決問題，只見農業部鎖定公開臭蛋相片示警的民眾提告妨害名譽。政府上門查水表讓民眾閉嘴，宛如寒蟬效應，真是好大的官威！

只是，綠官們不是才花大批公帑進口、回收並銷毀進口的問題蛋嗎？綠官們怎麼又未審先判，打包票說網路壞蛋照是假消息？

明明各縣市已紛紛傳出民眾買到臭蛋，行政官員的職責不是該立即溯源追查蛋品變質的問題，好還給民眾食安環境？怎麼反而逕自聲稱是假訊息？還要提告妨害名譽？傾黨政之力為臭蛋背書的理由究竟何在？

尤其，對比「Lin bay好油」版主遭到網友留言恐嚇威脅，政府有一搭沒一搭的縱容違法的作為，還理直氣壯的對外指稱起碼3個月才能破案？反倒拿臭蛋示警民眾開刀，行政院長也查都不查就公開說是假消息，而檢調也馬上說要介入調查，警方更是不到8小時就登門查辦移送？

對關乎人身安全的恐嚇案件視若無睹，老想著大事化小、小事化無，等到事過境遷，就拿境外IP或其他藉口搪塞結案。反觀憂心食安的民眾，一張示警的臭蛋貼文，竟無由的被指為「假訊息」，還十萬火急地被約談？民進黨政府的效率果真是截然不同。行政單位的雙標和無視憲法保障的基本人權，究竟是心虛？抑或想箝制言論？殺雞儆猴？入民於罪？難不成是想透過司法手段，打壓百姓，杜天下人悠悠之口？

明明是農業部跟中央畜產會的非常規操作和黑箱才引爆蛋蛋危機，國人近兩年來飽受「蛋荒」與「蛋價」之苦更已是不爭事實，連衛福部製作的哏圖也曾提醒民眾留心買到臭蛋、壞蛋，為何國家機器還要插手，施壓民眾噤聲？竟然心虛到不容許民間任何的質疑，還指責示警訊息是「假訊息」，再扣上「妨礙名譽」的罪名，為的是禁止民間示警？讓蛋蛋危機無法浮出檯面？

更別提綠官們惡質到利用「實質轉型」洗產地，還理直氣壯的把「進口蛋」假扮成「國產蛋」。殊不知，凡走過必留下痕跡，眼看事蹟暴露，雞蛋業者喊冤表示全都遵循公部門要求辦理，農業部就此也承認疏失。但衛福部部長薛瑞元竟說：是誰標的就罰誰，標錯的並不是農業部，所以不會對農業部或官員開罰。

有法律背景的薛部長和檢調單位是不是該跟人民說清楚，「間接正犯」（也就是：利用他人作為工具實行自己犯罪意思者）和乖乖聽話而被綠官當成「工具」以遂行綠官們「不實標示」的業者們的法律責任？為什麼下令洗產地的綠官沒有責任？而乖乖遵循綠官命令導致標示不實的民間業者卻有責任？在民進黨執政下，果真是官官相護，有好處綠官享，有責任人民揹嗎？

在綠色政權下，憲法保障的基本人權和法律規範早已形同虛設？人民只有受罰、被剝削或受害的分了嗎？原來，綠色民主就是：高高在上的綠官們只要坐領高薪、無所事事、栽贓或處罰百姓就好了？

令人好奇的是，政府到底想隱匿的真相究竟是什麼？看看黑箱一個接一個的橫在面前，民眾焉能不怒？而農業部、畜產會和相關政府部門，不就是因為一再的黑箱、層層疊疊的謊言，與無知、無能、無為和無感，而搞到如今民怨沸騰嗎？

其實，無論是把滯銷的進口蛋塞給蛋商及蛋品加工業者，或是指示液蛋業者將混入進口蛋液的本土蛋液標示為台灣，這些行徑絕不見容於任何民主國家。檢調單位對於綠官們這種目無法紀的囂張行徑，早該主動啟動調查，而涉案官員更應為危害人民食安下台負責！

行政單位如有一絲一毫的法制觀念，或仍相信中華民國是民主自由的國家，就應堅守崗位、回歸民主、打破黑箱，公開所有交易內容及資料，並針對專案進口雞蛋政策從制定到執行的諸多疑點展開調查，並讓一切公開透明，才能保障人民的健康並停止損害繼續擴大。（作者為立法委員、律師）

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