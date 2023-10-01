首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」日前亮相，專案小組召集人黃曙光指有位立委針對潛艦國造「一直在搞」，卻要媒體去猜是誰。黃曙光曖昧言行好像最近的進口蛋爭議，農業部一再搞神祕和食藥署踢皮球，讓PO文「綠蛋」的民眾成了「壞蛋」風波的代罪羔羊。

蔡政府執政動輒喊結合民力組成國家隊，包括資安、無人機、口罩、疫苗和快篩國家隊，半導體等6大產業國家隊及潛艦國家隊等，林林總總30個以上，但國家隊滿天飛，頭痛醫頭、腳痛醫腳的結果，往往背離人民的期望。

不過，執政團隊卻有支「皮球隊」活力無窮。數位發展部成立1年詐騙案件不減反增，民進黨立委看不下去，封唐鳳為「踢皮球部長」，甚至數位部被踢爆發生洩漏個資案，唐鳳卻說3個月內調查清楚。

沒想到，日前農業粉專「Lin bay好油」版主遭恐嚇，行政院長陳建仁也說，IP在國外破案有時候不是那麼容易，會盡快以3個月為目標。陳建仁和唐鳳談破案都以3個月為目標，不知標準從何而來，最後再把球踢到國外犯案。令人好奇數位部1年花上千萬元出國考察，究竟做了哪些事？

再者，屏東明揚大火誰該負責？縣長周春米批評系統在中央，經濟部卻說消防歸地方管；立委質疑中央、地方踢皮球，內政部長林右昌卻說沒辦法做裁判官，因為此案有許多不同的法令系統。民進黨完全執政，讓加工出口園區成為「三不管」，消防員豈不是枉死？

事實勝於雄辯，官員踢皮球卸責甩鍋，不管是黃曙光、唐鳳、王美花，還是陳建仁，都該看看陳吉仲耍嘴皮的下場，別推老百姓祭旗。