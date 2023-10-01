美中關係雖趨緩，但變數仍多，爭取連任的拜登總統民調落後，川普捲土重來的可能性大增，對美中關係、世界秩序都構成不容輕忽的潛在危險。台灣選舉進入藍白合不合的關鍵時刻，台灣要繼續走入強權對抗的陷阱中，複製「烏克蘭化」的命運，或實現政黨輪替帶來兩岸關係改善的契機，決定權在選民。

拜登演說 忽略台灣

美中地緣競爭未曾一刻稍停，美日韓高峰會甫結束，中日韓即醞釀重啟中斷4年的三國高峰會；為反制中國在西太平洋勢力的擴張，美國舉行第二屆「太平洋島國峰會」，但雙方又相互釋放善意。拜登在聯合國大會演說中強調，尋求負責任地管理與中國的競爭，支持「去風險」而不是要與中國脫鉤，刻意未提台灣問題。

大陸外長王毅繼之對11月舊金山APEC非正式領袖會議表態，一般解讀是對習近平將出席的正面訊號，代表第二次「拜習會」可望舉行。大陸駐美大使謝鋒說得明確，美中關係出現「止跌回穩的積極跡象」，雙方同意重返峇里島議程，落實第一次拜習會達成的重要共識。中方肯定美方落實峇里島共識，是對第二次拜習會「開綠燈」。《華爾街日報》透露，王毅與國務院副總理何立峰即將訪美，安排習近平訪美事宜。

中方對峇里島共識的界定為「五不四無意」，「五不」是尊重中國的體制：不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，「四無意」包括：無意同中國發生衝突；無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。拜登政府一貫主張「四不一無意」，並未公開對「五不四無意」認可。

習近平缺席9月初在印度舉行的二十國集團（G20）高峰會議，未能與拜登見面，被解讀為11月拜習會可能生變，但不到一個月又有微妙轉變。其中除拜習兩人都有舉行峰會的期望外，與美中兩國內部因素也有密切關聯。美國NBC新聞與《華盛頓郵報》最新民調顯示，共和黨總統參選人川普以51-42%領先拜登；37%受訪者贊同拜登的施政表現，56%持否定態度，落差高達19%；74%受訪者認為拜登老邁不適合連任，比上次調查升高6個百分點。

拜登民調落後的主要原因是美國經濟表現太差，44%認為美國人變得更窮，是1986年以來的最高點，其次是移民問題處理不當帶來的政治危機，若聯邦政府因預算案過不了關而關門，對拜登選情將是雪上加霜。距明年11月大選投票還有一段漫長的時間，目前尚難預測選舉結果，但美國內部因素將影響拜登在國際社會的權威性與信用度，而拜習會是否舉行與其成效都將具有指標意義。

中國大陸同樣面臨種種外部與內部的挑戰，但習近平沒有連任的問題，可以有效控制內部的歧見，他不排斥與拜登面對面交鋒，應有利用拜習會彰顯中國對外開放路線不變，及他個人國際領袖格局的考量。

在美中安排拜習會的高層對話中，台灣問題始終是最敏感、討論最久的議題，說明了就台灣問題達成共識或默契，是拜習會舉行的先決條件，拜習會成形某種程度代表美中共管的趨勢，在美中共管過程中，大陸將取得更多話語權與主導權。台灣總統大選敏感時期，中共積極推動統一進程，無論是釋放「融合統一」的和平訊息，或以空前數量軍機軍艦環台的軍事演練，都是向台獨發出嚴厲警告，同時測試美方的回應，已形成所謂的「新常態」。

友善兩岸 台灣安全

另一個值得關注的現象是，《華爾街日報》指出，在共和黨的總統初選辯論中，幾乎沒有觸及中國已成為美國最大戰略對手、美國可能在2027年因台灣而引發的戰爭中輸給中國這類議題，顯示美國對台灣安全保證的熱度與強度並非絕對，川普若重返白宮將更充滿不確定性。台灣要把國家安全問題掌握在自己手中，和平、友善的兩岸關係是最佳解決方案，但民進黨執政下，這是不可能發生的。