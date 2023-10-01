近年來台灣紛擾不斷，台海情勢風高雲急，國安頻傳危機，民進黨一黨獨大，不但不思如何鞏固民主價值，反而處處以執政優勢弱化對手；而國際外交風雨未歇，主權存續令人捏把冷汗，各種問題紛至沓來，有識之士焦慮不堪。值此逆境，朝野本當齊心協力共度難關，然而，藍綠對立下支持者的價值信仰體系南轅北轍，難以坐論國政。導致藍綠分裂的原因很多，戴東清教授即將出版的大著《認清與化解台灣的五大矛盾》，列舉當前台灣面臨的最重要的五個矛盾，讀來令人唏噓！

在正常的情況下，憲政擘畫的制度設計匯集了被治者的基本共識，提供了參與權力遊戲的個人或團體一套共同遵循的法則，也因為這種憲政共識，使得民主政治行為得以合理化。既然名之為不可逾越的根本大法，朝野黨派對峙有其限度，不致演變為零和式的敵我矛盾。

但台灣的情況是，憲法定位的中華民國主權和國家統一的大政方針，在實際政治運作上，不知道什麼時候已經變成台灣主權事實獨立，憲法明定的法律固有領土，也已經被偷渡到事實管轄所在地。就兩岸問題而言，維持台海現狀、在和平穩定的環境中追求發展，無疑是最大多數人的最大心願，怎麼會主動挑起兩岸矛盾走上仇中抗中的道路，置生民塗炭於不顧？種種案例印證台灣確實不太正常！

再看全球化和本土化議題。既然政治社群乃是居住在固定土地上的一群人，基於某種共同認知或生活體驗而有意識建構的有機體，因此，每個政權背後，必然有它特殊的歷史人文屬性，而制度成長過程中環境的變遷，更強化了社群政治文化的獨特性，這種特殊性或可將之稱為本土性。立基於此，每個國家無不競相對外創造具有競爭力的外在價值，而國際化或全球化的能量越大、介入越深，影響也就越高，民生福祉也越好。依此，本土性和國際化本是國家發展中相輔相成的雙引擎，怎麼會變成對立的互斥選項？

要解答上述看似簡單的問題並不容易，關鍵在於政治上權力和利益不一定相向而行。不論民主或專制，權力永遠都是從政者追尋的首要目標，有能力擠入政治權力內核之士，為達目標經常不擇手段，如何贏得大選攫取政權，也就成為民主政治常態，唯有政權到手，才會思考國家發展與國家利益。

問題是，難道國家利益和民主價值無法兼容？這個問題不僅牽涉個別政治人物的養成教育與責任感，更重要的是選民自已的素養和判斷。不幸的是，選民喜好聳動感性永遠超過理性問政，也就難怪我們的國家治理，經常是矛盾的統一體了！

（作者為中國文化大學國發大陸所講座教授兼所長）