首艘國造潛艦「海鯤號」選在民進黨黨慶當天，由蔡總統主持命名暨「下水」典禮。但由於舉行儀式的廠區並無水可下，自然讓人感覺內情「水很深」。不僅如此，與國造潛艦「精神下水」的同時，該專案小組召集人黃曙光指稱有立委阻撓造艦，甚至前海軍顧問郭璽還指控造艦過程有人叛國，讓人好奇海鯤號究竟能夠承受多少水深的壓力？

近1周前，黃曙光受訪表示，希望2025年能有3艘國造潛艦，但國防部明年卻未編列相關預算。9月26日國防部長邱國正被媒體詢問時只能說，他跟黃曙光「有很多接觸」、「黃曙光做事很認真」和對黃的有把握「樂觀其成」。尷尬的是，9月28日黃曙光卻更正該消息，指他是說2025年完成2艘劍龍級性能提升，加上1艘IDS國造自製潛艦，一共3艘潛艦。但從中其實已透露出執行國造潛艦的過程水深難見底，許多真相連國防部也未必看得清。

國造潛艦的實際負責人不是現任海軍上將的參謀總長或海軍司令，逸脫了政府體制與各該主管機關的權限，也使得國防部長在潛艦國造的政策與執行上幾乎處於被「架空」的狀態。2021年3月中旬，由於黃曙光7月即將從參謀總長屆齡退伍，國防部長邱國正在立法院備詢時表示，潛艦國造召集人「已有安排人選，但目前不便告知」。顯然，邱國正安排的人選並未為總統接受。

黃曙光目前是國家安全會議的「諮詢委員」，這是由總統「特聘」，參照部長級給薪，而在政府人事制度中屬缺乏法律依據與違反官制的「極特殊」官職；而且依據憲法及《國家安全會議組織法》的規定，國安會的職責在於「為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關」，而《國家安全會議處務規程》第5條也規定：「諮詢委員承秘書長之命，辦理有關國家安全之諮詢研究工作」。因此，總統指派（無所謂任命）黃曙光擔任國造潛艦專案小組召集人，實則為破壞政府體制與官制的情形。

然而，當黃曙光指出有立委阻撓建造潛艦時，他的現役軍階或文官職務的官等是什麼？也就是他是以什麼官職來領導潛艦國造？而他又為何不需以召集人的身分到立院備詢呢？

蔡總統不惜破壞政府體制與官制讓黃曙光負責國造潛艦，黃卻又放話指國內有軍火掮客、立委賣台叛國，是否意味了若非由他繼續擔任召集人，現役海軍將領將抵擋不了軍火掮客和立委？換個角度看，黃曙光既深受蔡總統信賴，若真有叛國的軍火掮客和立委，為何未聞檢調展開偵辦行動？

另有位海軍軍官退役多年的前「海軍顧問」郭璽，似乎配合黃曙光也跟著放話。固然郭璽正準備代表「台灣麻將最大黨」在高雄參選立委，可能為了選舉造勢才抨擊國民黨立委馬文君是「叛國立委」，但潛艦國造過程中是否也曾洩密給了這位前海軍顧問？潛艦國造的水不僅深，還很混濁。

（作者為民主文教基金會董事長）