解決問題最好的方法就是務實的面對問題，虛心檢討並尋求解決之道。以這一次農業部找一家資本額只有50萬元的超思公司，從巴西進口幾億元的雞蛋，一開始就是發包審查程序有違常規，二來對於進口蛋有效日期如何標示也說不清楚，再說被人檢舉蛋有問題，竟然不誠實面對，連蛋的流向也是糊裡糊塗，甚至因為過期了要銷毀幾百萬顆蛋，花費還是人民納稅的血汗錢，簡直令人匪夷所思。

如今，業已證實不僅從巴西進口的蛋有問題，甚且從其他國家進口的也有改標混入台灣本土蛋生產的問題，蔡政府卻還是敷衍應付，不面對問題著手解決。老百姓買了蛋發現有問題，也提供了購買憑證，把這個問題PO上網，蔡政府竟然立馬出手，跳脫應有的查證程序，就要警方逮人，短短數小時就把PO文者抓到警局以發布假消息移送地檢署偵辦，製造寒蟬效應，逼迫人民閉嘴。

試問這是一個號稱言論自由的民主國家應有作為嗎？直到今天蛋的問題依然無法解決，也無法說明清楚，更不敢將整個採購與流向公開攤在陽光下，還要動用警察司法來恐嚇人民，這也算是民主進步的執政黨嗎？

這是一個完全漠視百姓疾苦，徹底傲慢執政，貪腐濫權的政黨，一個簡單的問題都無法務實去面對，更無能解決，誰能相信如此這般的民進黨政府，會帶領台灣人民走向和平安康的未來？用心想、用眼看，台灣的未來就在於你我，明年1月13日做出的選擇。

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