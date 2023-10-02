郭台銘為參加「二零二四」大選的連署工作從九月二十日開始，至昨日已經是第十二天，但郭辦卻遲遲沒有公布連署數字，「以壯聲勢」。相反，有多家傳媒報導，估計已經收集到的連署書不到十萬份，因而質疑郭台銘根本不可能達成「力拼百萬份連署書」之目標。而郭台銘連署總顧問黃士修也放軟口氣，否認曾經講過要衝破百萬份連署，並聲稱三十萬份基本門票將能拿得到。由此看來，郭台銘將難以達成充任「主流民意大聯盟」的「盟主」，以百萬份連署書的「籌碼」向侯友宜和柯文哲施加壓力，讓其代表在野勢力參選「二零二四」之既定目標。

實際上，據台灣地區多家媒體昨日「有圖有影像有真相」式的報導，無黨籍「二零二四」參選人郭台銘，力拚「百萬連署」的工作，在全台各地如火如荼進行，連署店面至少有二百個！但已經連署十二天，郭辦遲遲不公布連署數字，但根據這些媒體掌握的數字，連署份數不到十萬份。實際走訪連署站點，一點五小時只有二人入內填寫資料，連署能量不如預期。更令人感到「冷颼颼」的是，郭辦至今沒有公佈連署數字，好像是沒有連署工作這回事。

相對於過去宋楚瑜兩次進行連署，及林洋港、陳履安、許信良透過連署參加台灣地區領導人大選，進行的連署工作，為了激勵更多的選民參與連署，幾乎是每天都公佈當日收集到的連署書數字及累計數字，以造成一種「聲勢」。但好爭「面子」的郭台銘，卻在已經開始進行連署工作十二天之後，不但沒有每天公佈連署數字，而且連階段性的匯總數字也沒有公佈，因而讓人們感到，這與郭台銘喜歡炫耀「實力」的性格極不相符。如果不是收集到的連署書數量不理想，「羞於出手」宣布的話，就可能是要製造「不鳴則已，一鳴驚人」的效果。但從各連署站的現場情況看，似乎並不是後者。

因此，郭辦發言人及連署總顧問黃士修，昨日一露面就被媒體追問有關連署數據的問題。他有點無奈地強調說，他沒來沒有講過第一周連署會衝破百萬份的話，在八月二十八日接任發言人時就說三十萬份的基本門票將會幫郭董拿到，五十萬、八十萬份會努力，外界傳一百萬、二百萬份，他只能說做是他在做，壓力山大、全力以赴。黃士修還表示，連署送件日是十一月二日，但不會拖到十一月才公布所收集到的連署書份數。目前看到現場狀況是相當穩定增長，「我個人比較謹慎，也算樂觀，穩穩做一定能達標，三十萬基本門票會拿到。」他對郭辦至今尚未對外公布有多少份連署書的問題也坦言回應說，手上確實沒有精確的連署書份數統計，但據他所知各地回報是民眾相當踴躍，而幕僚也還沒有機會討論到幾月幾日公布，再過一陣子總有一天會公布的。黃士修也透露，原先規劃每隔一段時間公布，不過這十天來，還沒有機會討論到幾月幾日公布，都是在集現場狀況，例如連署流程有無須改善的地方、民眾線上下載有無遇到困難、介面使否有需改善等狀況，而連署時間有四十五天，目前大概只有約三十天衝刺，郭辦也不可能拖到最後送件才公布，因此相信再過一陣子會公布，但目前還沒有進入到這部分的討論。

但是，郭台銘為獨立參選而進行收集連署書之目的，並非是為了收集到二十九萬份連署書，拿到參選的「門券」，因為就連他自己也知道，這樣只能是形成「四腳督」參選的態勢，等於是保送賴清德「躺著選」也能當選，成為千古罪人。他的戰略目標是，徵集到一百萬份以上的連署書，以座證自己是「主流民意大聯盟」的「盟主」，並對侯友宜和柯文哲發揮「脅迫」壓力，由他出面「整合」在野陣營並作為代表參選「二零二四」。如果只是按照黃士修所言，「三十萬基本門票會拿到」，又怎能達成該預期戰略目標？

其實，郭辦為了衝高連署數字，已經卯足了勁。除了是在全台各地設立了二百多個連署站，及以五萬元月薪聘請連署站工作人員，以及公佈「連署站地圖」以方便選民等之外，還採用了並未觸法的「物質刺激」手法，包括有連署站向填寫連署書的選民送米酒，及連署站發放專屬七色紀念筆等。後者果然引發一陣熱潮，郭台銘連署紀念筆推出後，馬上被支持者搶翻，不僅有「郭粉」號召親友填了七份連署書，甚至還有「郭粉」因為拿不到紀念筆與工作人員爆發口角。對此，黃士修表示，當初下單時就把現有的筆型庫存訂光了，後續郭董團隊應該會再下單趕製，但可能還需要一段時間才能出貨。但這種情況卻被名嘴看衰，認為現在無人去討論郭台銘的連署狀況，最壞的狀況是沒有討論份數、人氣，反而是在討論說連署的人在搶連署站內可作為觸控用的原子筆，甚至有人為了那支筆在吵架，這就表示說郭台銘的正題與主軸都已經給偏離掉了。

為何郭台銘的連署進度不如理想？各種主客觀原因很多，包括此前人們所指的國民黨「附郭小雞」「歸隊」，地方派系勢力「缩沙」，以及連署者必須交付身份證影印本等。而現在還有一個重大因素，就是其「副手」賴佩霞的美國國籍。極有可能在十一月中旬「中選會」辦理接受參選者登記申請作業時，賴佩霞都仍然未能辦妥放棄美國國籍的手續，屆時郭台銘即使是收集到足夠的連署書，也將不能登記參選。因而現在為郭台銘連署，有可能是「白費工夫」，這就嚴重影響選民們參與連署的積極性。

郭辦似乎也發覺了這個「危機」所在，因而安排賴佩霞在中秋連假的最後一天，帶著其先生謝志鴻到台北三創連署站拚連署，聲稱「我很支持老婆的啊。」但卻是解決不了賴佩霞的國籍問題，因而連一絲漪漣都無法掀起。（作者為《新華澳報》總編輯）

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）