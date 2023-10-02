蔡英文總統9月28日主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」時表示，潛艦是中華民國海軍在戰略及戰術上，發展「不對稱戰力」的重要裝備。然而外界質疑「乾塢下水」是政治下水，以及潛艦國造召集人黃曙光拋出某立委涉嫌洩漏潛艦機密資料，進而由郭璽指涉某立委就是馬文君，讓民進黨慶之日歡慶海鯤號下水典禮搞得烏煙瘴氣。

台灣有能力造潛艦，全民自當額手稱慶，選擇在民進黨慶之日舉辦海鯤號下水典禮，自然是別具深意的「政治下水」，只不過外界質疑「乾塢下水」並不是國際上專業認知的「泊港測試」（HAT）、「海上測試」（SAT）等真正意義上的「下水」，恐怕只是廠商台船公司急著趕進度請款。無論是哪個理由，都令人擔心政客淹沒在掌聲之中，顧不得裝備欠缺嚴謹的安全性考量。

至於黃曙光和郭璽指涉立委涉入潛艦國造洩密，這是更大的事！蔡總統明言潛艦國造是她任內重中之重，可是這幾年有關潛艦國造是是非非很多，包括買通媒體記者護航、狀告海軍背景的專業軍官，實際操作者都是郭璽。立委馬文君反控郭璽是尹清楓命案涉案人之一、涉及海測艦弊案，且潛艦國造的人馬與當年涉入尹清楓案那批人高度重疊。如果郭璽早知道立委馬文君涉嫌洩密，為何不告、不檢舉？已經告了那麼多海軍專業人士，哪裡差這一件？

郭璽囂張跋扈，以辱罵、訴訟手段，在海軍群組、海軍社群讓人噤聲，已是公開的秘密，不過，前潛艦訓練中心教官王志鵬博士不吃他這一套，反告郭璽散布文字誹謗罪，士林地院8月底審結，判處郭璽拘役50日，可易科罰金5萬。郭璽有何公信力指涉馬文君？不就是仗著尹清楓命案、海測艦弊案背後的暗黑惡勢力要人閉嘴？

至於蔡總統說「潛艦是不對稱戰力的重要裝備」，刻正引發兩派論戰，不贊成者認為這是回應美國，台灣潛艦國造仍遵行「不對稱戰力」建軍備戰，這筆預算不能給美國軍火商通吃，說穿了，還是軍火商的利益。

蔡總統還說，在2025年，海鯤號加上海軍現役的兩艘劍龍級潛艦，台灣將會有三艘具備完整作戰能力的潛艦。不過，黃曙光加碼說2027年希望能再有1艘自製潛艦。怎麼蔡總統這時候不說「2024以後不關她的事」呢？

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