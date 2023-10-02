在潛艦國造的政治口號下，政府持續注入巨大的國防資源，自製潛艦終於在民國112年9月28日舉行所謂的「下水」儀式。這是與國內、外所有造艦專案不相同的典禮，只有命名，沒有正式下水。下水應該讓新造艦艇滑入水中，表示造艦已完成艦體及大部份動力系統及戰鬥系統主要裝備的安裝，可以靠泊岸邊，進行下一里程之艤裝工程。然而此一「海鯤軍艦」儀式，只有命名，沒有下水。政府實應公開說明造艦進度，而非為企求獲取政績虛名，讓大眾陷於不知的莫名狀態。

潛艦國造專案，已經推展多時，蔡總統執政後，更投入大量資源，積極推動。如今，這看似已經有所進展，實際上觀察，目前距離真正下水，仍然漫長。這將要面臨一系列之功能測試及驗收，始能完工，由海軍正式接艦。畢竟這是一艘作戰艦，除了一般接收測試外，還需要經過系統工程測試、靠泊測試、海上測試及作戰測試評估等過程。國內沒有潛艦製造的經驗，更無系統整合能量，一切都須要仰賴國外承商移轉工藝技巧及專業技術。

然依據台船負責人「下水」儀式舉行表示，潛艦的自製率已達百分之四十。不禁存疑，這自製率是如何估算？所有的戰鬥系統及推進系統都是向國外購置，故此一自製率估算太過於膨風。造艦工業特別需要依靠許多實驗數值及工程實務，沒有經年累積的經驗，就會產生嚴重設計錯誤後果。通常造船廠只是艦船的承製者，設計則是另一專業工程領域。目前依官方的說法，可知「潛艦國造」專案，關鍵系統分別從各處購置、均未經過組合測試、量測調校及完整水下驗證，此將嚴重考驗該艦之作戰性能。例如：艦體磁性測試與消除磁性、噪音量測及消音，就會面臨極大的挑戰。若建造出來的潛艦，噪音過大，不僅影響自身偵測能力，反而會變成一顯著的水下目標。

傳統動力潛艦也像一般水面作戰艦，只是一作戰儎台，它雖擁有隱蔽的優點，但也有機動力不足、偵搜幅度有限、指管能力差、協同作戰能量不足、武器酬載有限及再補給困難等諸多弱點。這也是1942年中途島海戰期間，日本海軍潛艦部隊無法先期攔阻美國特遣艦隊的原因。二戰太平洋戰場，美國同時採取連續性及累積性兩種戰略：連續性的戰略以跳島的登陸戰，逐步攻佔西太平洋諸島，以逐步接近日本本土；累積性的戰略則以空中轟炸、海上佈雷及潛艦的阻絕為主，這須要經過長時間逐次累積戰果，始能顯現戰略目標之達成。所以，潛艦扮演的僅是累積性戰略角色，不是一般人所認知的萬能戰艦。以目前建造的潛艦噸位及性能預判，想封鎖約240公里的宮古海峽或打擊對岸航空母艦，只能淪為口舌之快的言論，欠缺海軍作戰及整體戰略的思維。然而我們把這一般的海軍造艦計畫，予以特殊化，甚至提昇到國安層級，只考量政績的宣傳，企圖一步登天，此勢將壓縮或甚至損害逐步踏實的國內造艦科技。國防自主應該依據國家的工業實力，分階段提升能量，這才是落實技術工業的路徑。

從最近俄烏衝突來看，即可體認到戰爭型態一直在快速且多樣化地變動著。就未來可能的台海防衛作戰環境而言，它的特徵是預警時間短、縱深淺、決戰快的作戰型態，快速的作戰節奏將使潛艦這類需要較長時間，以累積戰果的儎台，效果大打折扣。台灣海峽屬於大陸棚的淺水區，潛艦無法阻滯兩棲或三棲的進犯，因為淺水區，並不是潛艦的主場。就海軍均衡兵力的發展，我們是需要潛艦，但是潛艦不是萬靈丹，且花費如此龐大的人力、物力及財力，就值得深入評估。四年前，美國的智庫學者，就建議停止潛艦的建造計劃，其從現實面及戰略面探討，檢討建立如此能量有限、數量不足及需要長時間造艦之兵力，值得深思！（作者為美國應急管理協會台灣代表）

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