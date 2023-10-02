日前讀到新聞報導，國民黨現任副主席夏立言先生在接受媒體訪問時，竟然信口說出：「國民黨不親中，也不支持兩岸的統一」。聽到夏副主席如此「綠化」的言論，除了令人吃驚不解外，直覺的反應就是夏立言應該改任民進黨副主席，才與他的發言內容相匹配。

首先，國民黨的正式名稱是「中國國民黨」，不是「台灣國民黨」。既有「中國」的稱呼冠在黨名之前，卻喊出「不親中」的政策主張，也就是不承認自己是中國人，猶如「打著紅旗反紅旗」的鬥爭手段，可見夏立言失言的嚴重性，不可不正視與不做處理，否則難以杜天下悠悠之口。

夏立言可以說國民黨「不親共」，卻絕對不能說國民黨「不親中」，其中雖一字之別，事實上則差之千里。夏立言怎可如此輕忽「一言可興邦、一言也足以喪邦」的簡單道理呢？

其次，國民黨黨章前言就明訂「追求國家富強統一的目標」與第一條也是以「實現國家統一」為黨的目的。如今夏立言竟然公開違背黨章明文規定，發出「不支持統一」的錯誤信號，真是愧對黨的先烈、先賢與所有認同中國國民黨的廣大藍營群眾，朱立倫主席不能坐視不理，必然要採取斷然處置，免除夏立言的副主席職務，才能表明國民黨的政策立場，沒有討價還價餘地的嚴正主張。

回想過去兩年，夏立言曾數度代表國民黨前往大陸訪問，雖曾一再表明認同「九二共識」，才受到大陸當局高規格的接待，如政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等均曾親自接見，給足國民黨與夏立言的面子。

不過在這次的訪問中，夏立言一席「不親中」、「不支持兩岸統一」的內心話，似乎應該帶給大陸當局嚴肅的警惕，就是不要再輕易相信已經日益民進黨化的國民黨，國民黨的自甘墮落與自掘墳墓，已是不言可喻的悲哀，令人嘆息不已。

相對於夏立言不當發言的同時，民眾黨主席柯文哲在9月28日上午參加中華戰略學會慶祝教師節典禮時，表示他不贊同西方學者認為大陸永遠不會走向自由民主的看法，反而認為他相信大陸終究會有自由民主化的一天。他也認為既然中華民國憲法第一條明文規定「中華民國基於三民主義為民有、民治、民享的民主共和國」，因此將來應該恢復在學校開設三民主義的教學課程，也不以「去中國化」的課綱為然，覺得應該恢復以符合中華民國憲法精神的教育課綱才是應該、才是正道。

聽了柯文哲針對這些在台灣幾乎被所有政治人物都視為不敢直面的議題、只知採取迴避心態、令人汗顏的醜態，真叫人瞧不起這些口是心非政客的嘴臉。也難怪柯文哲的坦白真誠，能夠得到廣大民眾的支持。相較之下，夏立言的不適任國民黨副主席已是昭然若揭。（作者為國立高雄科技大學前校長）

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