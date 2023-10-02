我國首艘自製的防禦潛艦「海鯤號｣，在9月28日舉行下水典禮，萬眾矚目。這是36年前接收荷蘭製「劍龍級｣潛艦後，我國自製的「水下生力軍｣。由於國家自製，自主國防產業及其發展的意義十足。對此，讓人想起19世紀70年代，日本海軍部為建構強大海軍所做的努力。

根據學者John C. Schencking的研究，當年日本海軍還是一個小小的軍事部門，遠遜於陸軍；而日本還是接受破舊商用或軍用船隻的國家。但藉由日本海軍部高超的政治手腕，努力爭取經費，爭取國會議員、媒體及國民的支持，就以極快速度與良好效率，打造一支強大的艦隊力量。

Schencking對這個過程高度好奇，也高度敬佩，認為日本海軍部落實實用主義的路線，與各方勢力結盟，還一度影響最高層的政治菁英，發揮極大的政治影響力。幾位海軍將領山本權兵衛、齋藤實及加藤友三郎，後來不僅橫跨軍政界，海軍部也成為當時日本國內非常菁英的團體。

今日我國潛艦下水，雖與當年日本海軍的背景及狀況有所不同，但軍人的努力是相同的，請海軍繼續加油！

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