民眾黨總統參選人柯文哲28日出席中華戰略學會活動，除了針對「藍白合」主動表態：「你們放心好了，最後一定會合的」。柯也針對「課綱」直球對決：「我不贊成課綱去中化」，在教師節當天，對泛藍群眾送出明確的信號。

柯文哲最大的魅力就在於演講不繞彎子，一言中的。9月28日當天，他已召開記者會提出10大教育政策，但最吸睛的卻是另一場活動中的發言。他先批判多元入學方案，認為在學習歷程中採納各種才藝表現，極可能製造出金錢障礙，讓沒有能力送孩子彈鋼琴打網球的庶民，在升學競爭時居於劣勢，讓窮人無法翻身，階級無法流動，影響社會穩定。針對「課綱」，他提出卜睿哲新書《困難的抉擇》，並舉書中分析印度脫英和美國脫英的不同為例，說：我們之間比較像美國跟英國，不同的是政治制度、生活方式，相同的是歷史、語言、宗教、文化。既然同文同種，我不贊成去中國化。柯文哲話鋒一轉，說：「很奇怪，民進黨為什麼反中可以反得理直氣壯？你都拜媽祖、拜關公，他們每一個都外省人，你想幹什麼？」

柯文哲的談話如果讓兩岸法學專家來分析，自有值得深究之處。但站在教育立場，明確表達反對「去中課綱」，卻是國民黨參選人該說而未說之事。他所言不都是常識嗎？什麼時候台灣被政治搞得如此畸形？國民黨又為什麼連常識都不敢輕易出口？

兩岸政策在中美共管情勢下，藍綠空間都相當有限，因此賴、侯、柯三人兩岸政策的界線其實很模糊。但如果觀察他們的教育政策卻可以看出未來政策的走向。因為教育攸關未來世代的認知，教育政策的抉擇直指領導人真正的本心。賴清德的雙語政策就是向綠營支持者發出的明確信號，用雙語政策清楚地向英美國家靠攏，放大並製造台灣和中國的文化差異，強調台灣異於中國的身分。經年累月後，台灣不獨也獨了！

因此，藍營支持者非常關注非綠參選人如何處理「課綱」，因為20年來文史教育的悄悄異化，正是今日「天然獨」的成因。但是參選者若深入理解「課綱」，它製造的問題何止於此？20年來，「課綱」的研發，嚴格遵循教改理念，無視台灣社會特質與教學現場困難，已導致高中程度國中化，國中程度小學化。導致大學理工醫農四大皆空，個人及國家競爭力兩頭落空。試問台灣未來何去何從？民進黨因貪圖政治紅利絕不會修改課綱，國民黨若理解這是為子孫萬世謀，調整課綱就無須自縛手腳。

柯文哲長於宣傳理念，拙於實踐；侯友宜拙於表達，長於具體執行，藍營群眾期待更明確的信號閃亮。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

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