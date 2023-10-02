前總統馬英九悍拒出席今年國慶大會，各方震驚。導致馬拒赴活動的主因，是蔡政府將國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文為「台灣國慶日」。如此公然偷天換日的竊國竄名行徑，自是為偷渡台獨而來，無怪乎馬前總統憤痛以對。

蔡政府此舉，除了是對選前「台灣認同」的政黨利益加緊操控，順便對台獨支持者交心之外，完全無助於團結全民建立符合歷史事實與現實需要的國家認同，實為製造國家分裂、引發兩岸戰爭的禍根，法理難容。

蔡政府將國慶日英文易名的小心思，與之相對的是滿清遜帝溥儀的荒唐故事。溥儀為了滿足復辟為帝的私心，竟甘作漢奸，配合日本成立「滿洲國」偽政權出任「執政」元首一職，成為附庸日本的魁儡政權代理人。

後來，日本準備承認溥儀為「滿洲帝國皇帝」，溥儀大喜之餘，派人準備光緒穿過的龍袍，作為祭祖、登基大典「大展天威」一用。詎料日本人得知後駁回意見，正告溥儀他要當的是滿洲國皇帝，不是大清皇帝。一番交涉之後，日本僅同意讓溥儀穿龍袍私下前往臨時搭建的土堆祭壇祭天，否決了穿龍袍赴瀋陽祭祖以及登基大典的要求。最後溥儀只能悻悻然地穿著日本人準備好的大元帥軍裝完成登基。

如今蔡政府的舉措，既無膽在法理上進行竄改國名，又極度厭惡讓「中華民國」四字單獨且不斷存在於國人記憶，也因此才會不斷出現「Taiwan National Day」這種自我安慰式的台獨建國擦邊球作法。上述舉措，又與溥儀內心自以為的「假偽滿州國、真清朝復辟」，以及不能穿龍袍登基的鬧劇何異？

昔日，孔子身處春秋亂世，禮樂崩壞，魯國在內的諸侯國君早已不行「告朔」之禮，僅由負責祭祀官員於朔日宰羊供獻應付了事。對此，弟子子貢認為既然國君無心行禮，徒然是浪費羊，何不終止宰羊供獻的儀式。孔子回答是，告朔之禮雖死，然而餼羊儀式的存在，可供作為他日重振禮樂的精神火苗。此是《論語》名句：「爾愛其羊，吾愛其禮」的由來。

如今馬英九選擇不參加國慶活動，看似一反孔子「爾愛其羊，吾愛其禮」的大義原則；但孔子也說過：「是可忍，孰不可忍」。蔡政府7年下來，從未停止對國家人民的分裂，已到了「禮既不存，羊亦無須安傅」的攤牌局面。

如今馬的決定，不過就是代表著民意對台獨禍國的反撲，在野陣營必須加緊跟上撲滅禍國惡火的行列，用政黨輪替換來讓來年十月的正本清源，終止台灣國慶日的竄名鬧劇。（作者為自由撰稿者）

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