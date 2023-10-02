今天，前總統馬英九以沉痛的心情，在臉書上宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會，直指去年蔡政府已將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。納悶疑惑我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了？

今年，民進黨政府更是變本加厲，令人觸目驚心，所有的圖文、意象，幾乎全面凸顯台灣表徵，中華民國的青天白日滿地紅徹底淡出，連絲毫緬懷的情愫都沒有。其實，自從2016年民進黨二度成功借殼上市後並全面執政後，就開始偷梁換柱，從國企名稱、課綱修訂、史觀調整，「去中化」，「去中華民國化」，已經到了無所不用其極的地步。

大搞特搞了7年多，中華民國早已名存實亡，當個「堂堂正正中國人」的銘言，早已不符合民進黨執政下的政治正確與意識形態，台灣價值、台灣主體意識，吵得甚囂塵上，卻仍莫衷一是。殊不知中華民國絕對比台灣第二共和，更能確保台澎金馬政治實體存在，進而維繫兩岸和平。

正所謂「皮之不存，毛將焉附」，中華民國既已岌岌可危，他後面連接附帶的不管「在台灣」也好、「是台灣」也罷，不僅不可能主謂辭置換替代，也將失去黏著的主體，蔡政府、民進黨，真想一路走到黑，將台灣人民帶入萬劫不復的險地？正如馬英九所說，使用「台灣國慶日」，除了偷渡台獨，沒有任何實質意義，更危害台海安全。對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。誠哉斯言！

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