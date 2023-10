熱愛中華民國的馬英九前總統於10月2日下了一個非常困難的決定,亦即不出席他已經連續參加約40年的國慶大典。他之所以如此,是因為「英文台獨」。

所謂的「英文台獨」,指的是身為中華民國總統的蔡英文,不知道是忘記了還是害怕想起來憲法的內容,竟然在許多英文呈現中,以移花接木、「漸進式台獨」的方式,不是將中華民國的英文字樣最小化,就是在具法理主權意義的場合,以台灣的英文直接取代中華民國。

舉其犖犖大者,例如2016年6月,蔡英文以總統身分首次出訪邦交國,在巴拿馬運河拓寬典禮的簽名簿寫下「President of Taiwan (R.O.C)」(台灣總統,括號內為中華民國英文縮寫)。當時已卸任台北市長的郝龍斌、擔任立法委員的蔣萬安,都直指這樣矮化國名的作法不恰當。

2020年9月,外交部宣布,新版的中華民國護照將把英文字體「Taiwan」加粗放大,原有的「Republic of China」(中華民國)則變成圍繞著國徽的較小字樣。實則台灣的英文字樣放大許多,成為封面最搶眼的英文字,而中華民國的英文字樣極小化,像是裝飾圖紋,不細看根本看不出來。在不懂中文的外國人眼中,新版的護照可說就是「台灣國護照」。雖然當時國民黨批評,改版後失去了讓中華民國走進國際、彰顯國家的機會,衍生自我矮化爭議,但蔡英文漸進式台獨的功績雖已再添一筆。

自2021年起,「英文台獨」的腦筋動到了國慶活動上,從原本只是減少使用中華民國的中英文及意象表示,到邀請、文宣的英文改用「Taiwan National Day」(台灣國慶日),再也不是「National Day of the Republic of China」(中華民國國慶日)。自此,這個原本是紀念革命黨人於10月10日武昌起義成功、隨後建立中華民國的國慶日,對於外國人而言,只是「台灣國慶日」了。這已經不能以失誤或滑稽視之,因為「Taiwan National Day」是由中華民國國慶籌備委員會提出的,而這個委員會的主任委員就是民進黨控制下的立法院院長。

行政院長陳建仁對於馬英九的決定回應說,這幾年都是「Taiwan National Day」,馬前總統也曾參加國慶活動,無法理解今年為何突然不參加。這表示陳建仁明知國慶日的英文字樣已經變成台灣國慶日,但不僅對於國家尊嚴被自我矮化顯得無動於衷,而且明知故問馬英九缺席的原因,令人一嘆。

現在立法院長、行政院長都如此表現了,還能寄望「英文台獨」的蔡英文總統、「務實的台獨工作者」賴清德副總統撥亂反正嗎?

有人會問,陳水扁前總統時代,「台灣中國、一邊一國」的口號喊得震天價響,但馬英九仍以台北市長及民間身分持續出席國慶大典,現在蔡英文根本不敢大喊台獨口號,而且馬英九也已連續7年參加國慶大典,為什麼卻突然宣布不參加蔡英文任內的最後一次典禮呢?

答案或許是,陳水扁任內,至少在國慶大典上,中英文的文字呈現都還是心不甘情不願地依中華民國憲法為之,但蔡英文已經變了,不但不接受馬英九的勸告,而且還是用漸進式台獨、挑動兩岸關係的方式在變,所以馬英九只好放棄出席他心愛的國家的國慶大典。這原因,相信蔡英文懂的。(作者為文字工作者)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※