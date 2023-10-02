馬英九2016年卸任總統後，每年都參加蔡總統主持的國慶大典，今年拒絕參加，並怒指雙十國慶英文名稱被改為「台灣國慶日」，他再參加就是幫忙背書偷渡台獨。老馬之怒雖來得晚，至少捍衛了中華民國卸任總統的尊嚴與國格。

面對馬英九之怒，國慶籌備委員會主委、立法院長游錫打哈哈回應，現在是「中華民國台灣」，尊重對方選擇；行政院長陳建仁則裝迷糊表示，國慶英文這幾年都是「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾參加過，不理解為什麼突然就不參加了？

卸任總統公開拒絕參加國慶，並譴責現任政府偷渡台獨是何等大事，游、陳卻極盡揶揄與冷回應，印證民進黨借中華民國之殼上市台獨，已是司馬昭之心，才會有賴清德打臉自己「沒有所謂的獨立路徑」。

蔡英文執政7年多來，每年國慶都想方設法偷渡台獨意象，搞得跟民進黨黨慶一樣，從前年大剌剌地把國慶英文改為「Taiwan National Day」，馬英九一再呼籲修正未獲回應，在今年大典前丟出震撼彈，等同確立國民黨與民進黨2024大選就是和平與戰爭、反台獨與台獨之戰。

馬執政期間雖改善兩岸關係，但未能大破大立促成兩岸進一步融合，反被民進黨一路追著打，最終斷送江山。老馬這一怒為藍營吐了一口怨氣，國民黨總統參選人侯友宜應順勢而為，強化反台獨論述。

台獨借殼上市，從「中華民國在台灣」變形「中華民國台灣」，如今國慶又成了「台灣國慶日」，中華民國不見了，老馬也終於硬了起來，就看侯友宜能否把這口怨氣轉化為競選動力，實現政黨輪替。