美國總統雷根在競選時曾說過一句名言：「政府不是來解決問題的，因為政府本身就是一個問題。」這陣子看到農業部處理進口雞蛋問題時，不禁讓人想起這句名言，因為蔡政府不但是個問題，而且會製造更多的問題。以下整理出十個政府處理進口蛋問題的重大錯誤，實在很難想像怎會有如此離譜的政府和政策。

首先，由於禽流感造成國內蛋雞不足，生蛋減少，再加上國際飼料價格上升，生蛋的成本增加，這兩個結果都會造成供蛋減少，蛋價上升。但農委會（農業部的前身）決定凍漲蛋價，結果造成國內雞蛋供應不足，蛋價漲到天價，民眾還得排隊買蛋搶蛋。這是過去數十年來從不曾出現過的蛋荒現象，農委會是不是要負最大責任？

其次，在國內長期缺蛋的情況下，農委會終於決定要進口雞蛋來彌補。可是以前國內缺蛋時，原則上都是進口蛋液，因為可以冷藏。但這一次農委會卻決定進口殼蛋，在缺乏進口經驗下，造成後續一連串的問題。此處的關鍵是，為什麼這次選擇進口殼蛋，這決策是如何決定的？

第三，由於進口蛋數量很大，除了購買，還有運輸、倉儲、洗選、包裝、零售等諸多事宜。結果農委會選了一家臨時成立、資本額只有50萬的小公司，讓其進口蛋達到6億多。問題是，這麼小的公司可以拿到這麼大的生意，如果沒有自己人，怎可能得標？後來出了大問題，記者會竟是由農業部長出面說明，業主卻完全沒現身。到底背後是誰，有這麼大的能耐讓部長來代打？

第四，這麼大量的蛋從巴西進口時，正是巴西被宣布為禽流感疫區的時候，為什麼還要從巴西進口？而且運送距離這麼遠，政府不會擔心雞蛋新鮮與否的問題嗎？最終導致5千多萬個蛋因為過期必須銷毀，白白浪費6億多元。

第五，從雞蛋裝船到台灣上架花了90多天，農業部先是說雞蛋都有包蠟所以可保存120天；第2天官員又澄清說沒有包蠟。

第六，依國內規定，雞蛋是以洗選當日為製造日期，再加上30天的有效日期。因為國內的雞蛋都是在下蛋後的一、兩天之內就會洗選。而巴西蛋從裝船到洗選就已經超過90天，洗選後上架再加上30天，就超過了120天，超過雞蛋正常存放的最長時間了。這期間還不知巴西雞蛋從下蛋到裝船需要多少天？

第七，有些進口蛋被打成蛋液，業者被政府要求把產地標成台灣，因為有「實體轉型」。當業者質疑這種作法不合適，因此把這些過程都記錄下來，以求自保。請問政府部門沒有帶頭作假的嫌疑嗎？

第八，當進口蛋問題愈鬧愈大時，地方政府要求農業部提供進口雞蛋的流向以便檢查。結果農業部以一句「不方便提供」就打發了。施政透明不是民主政府的基本要件嗎？為什麼進口蛋流向資料不能公開？

第九，農業粉專「Lin bay好油」多次質疑政府公布雞蛋進口的金額、數量和相關問題，結果在網路上被恐嚇，在輿論壓力下，閣揆終於承諾要在3個月內破案。但同時有位民眾在臉書PO買到臭蛋的照片，農業部竟立即提告說是假訊息，警察也在短短8小時之內就約談這位民眾。政府拿公權力來嚇老百姓，就是想讓大家不敢再貼相關訊息。

以上這麼多例子，請問政府有解決問題嗎？或是製造了更多問題？最後，我們還要問：國內雞蛋產能到底恢復了沒有？農業部進口雞蛋專案預計執行到明年6月，這其中會不會再衍生出食安問題？蔡政府是不是該給國人一個明確的答案。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）