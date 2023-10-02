AI正在大行其道。一時之間，蔚為顯學，幾乎什麼都離不開人工智慧（artificial intelligence）。在AI的各個領域之中，機器學習廣受關注，至於更進一步、可以自動進行特徵工程的深度學習，因為可以自動學習並找出人類都未必注意到的衍生變數，因此對大數據的分析以及預測效果往往更佳。

Al可以用來辨別假訊息，也可以用來製作假訊息。不過目前的研究顯示，如果想從形式去辨別訊息的真假，現在主要只能應付Al製造的假訊息；對於人工製造的假訊息，還不容易以Al直接進行辨別。這種技術性的對決，兩邊應該都會持續進步，例如當AI辨識假訊息，主要還是以文字為主的時候，AI製造假訊息就已經提升到了深偽影片。

不可否認，AI是對抗假訊息的有效工具，但是絕對不能把AI當成唯一與最終的判斷標準，否則不只是對言論自由理論的顛覆，也是對於人類自由的剝奪。因為從言論自由理論的發展來看，最早的彌爾頓強調的是由人類的理性來自行判斷真理與對錯，而且真理可能過很久才會發現，甚至永遠不會發現；接棒的密爾則強調真理的思辨與選擇，是人類的權利；到了20世紀，美國聯邦最高法院大法官霍姆斯提出的「觀念市場」論述更是大放光彩。

最近幾年，有一些學者用實證主義的角度出發，要去驗證觀念市場是否因為假訊息的氾濫，而出現經濟學所說的市場失靈情況。在此同時，透過AI來辨識假訊息的想法更是大行其道。兩者一結合，幾乎可能推論出AI是比人類輿論更好的辨別訊息真假的工具。

這其實完全搞錯方向。首先，言論自由的知識論傳承，本來就不是實證主義，而是實用主義，也就是相信這樣的主張對人類社會的進步有利。正因如此，即使很多人不太相信「真理越辯越明」，卻始終支持言論自由，這反映的就是實用主義的精神。

其次，要探討觀念市場是否出現市場失靈，要先知道到底觀念市場在哪？這個市場不是存在於網路等輿論空間，而是存在於每個人自己的心智，也就是每位公民的獨立判斷能力，就是一個觀念市場。就此而言，他人的論述、學者的研究、AI的辨識，都只是參考，絕不能取代每位公民對真假對錯的判斷。一旦讓AI取代了人類的判斷，也就形同剝奪了人類的理性權利。

AI是很棒的工具，但是對抗假訊息絕不能都靠AI，而要靠公民的理性思辨。都靠AI要擔心的不是會出現機器人統治，而是會出現控制AI者的極權統治。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）