大陸國防部發言人吳謙回應解放軍在台灣周邊大規模演習一事時稱，這是年度計畫內的常態化演練，並說「中國人不打中國人」，但如果不想做中國人，我們也不會坐視不管」。吳謙的話很直接，也很清楚，中國認同是台海和平穩定的前提。

中華民國也是中國

台獨否認自己是中國人，自然是兩岸和平的最大敵人，民進黨政府趁執政優勢修改文、史教科書課綱，視中國人為外國人，打壓中國認同，此非「天然獨」，而是「人工獨」，不過，其中大陸也有部分責任。在兩岸關係中，北京突出「一中」、壓縮「各表」，為民進黨創造機會，在「法理台獨」無門下，順勢將中華民國「去中化」，「中華民國台灣」儼然成為暫時滿足獨派支持者的「新國號」。

可以理解，要求北京在《中華人民共和國憲法》下承認中華民國政府，絕非務實，但在兩岸關係中，應盡可能包容中華民國也是中國、中華民國國民仍是中國人。「中國人不打中國人」就能取信不支持「台獨」的台灣民心，爭取台灣社會正面看待兩岸融合發展，恢復對話接觸，保台海免於戰火。

捍衛中華民國不是「另類台獨」，更非所謂「華獨」或「獨台」，否定中華民國「統」的意涵，不利於台灣反對台獨，徒增堅持中國認同「非綠陣營」兩岸論述的難度，及在總統大選中拉下民進黨的機會。「中」這個字，在獨派操弄下字義錯綜複雜，國民黨副主席夏立言日前「中國國民黨絕對不是親中或統一的政黨」一席話，因而受到口誅筆伐，但他話裡的「中」指的是「中華人民共和國」，所謂「不是統一的政黨」是指「不接受中共『一國兩制』統一方案」。

夏立言的發言符合台灣多數民意，對中國國民黨而言，孫文創建的中華民國才是「中國」，這是兩岸的內部矛盾，而非國族認同的異變，只有堅持此一立場的中國國民黨或「非綠陣營」，才有能力、有意願、有政治基礎可以處理兩岸關係，賴清德邀習近平吃飯只是逞口舌之快。

夏立言發言遭誤解其來有自，台灣文史及社會科教科書「去中國化」，已徹底翻轉台灣人的國族認同，解構「中國」的政治定義，使本是互為表裡的「中國」與「台灣」成為對立、互斥的認同，此反應在近年國人的國族認同民調數字，「中國人」認同漸趨勢微。

翻修課綱恢復認同

中國認同式微，導致在文化、意識形態的「陣地戰」中，藍營節節敗退，挺獨的綠營在台灣「市民社會」獨領風騷，手握「文化霸權」，無怪乎總統大選民進黨「抗中牌」屢試不爽，「政治社會」牢牢捉在手上，造成兩岸關係每況愈下。泛藍若重返執政不可能單憑「九二共識」即可重返馬英九時代的兩岸關係，新政府需要梳理因缺乏「中國人」認同而形成的兩岸社會矛盾，重建中國認同，勝選只是重建的開始。

此次總統大選，過半民意期待政黨輪替，「非綠陣營」若能順應民意完成整合，拉下民進黨機率不小，但執政後若無視教科書課綱扭曲國人的認同問題，不能劍及履及翻修課綱、在文化、意識形態上扭轉頹勢，執政將是曇花一現，難解兩岸關係困境。

無論是侯友宜或柯文哲皆須嚴肅看待課綱問題，列為政策的重點，此為未來執政成功與否關鍵所在。

新加坡前總理李光耀生前曾言，台灣的未來不是台灣的民意所決定，而是由兩岸力量的對比及美國願意介入的程度所決定，沒有一個國家能阻止兩岸的統一，李登輝的認同教育，無法改變兩岸最終的統一，只會增加台灣人在兩岸統一過程中的痛苦。李光耀與台灣相知相惜，說話向來直白，不帶浪漫與偽善的外交辭令。

一味壓縮「中國」的詮譯空間，無助於重塑「兩岸一家親」。「中國」認同是台海和平穩定的前提，課綱必須「去獨化」，但兩岸對「中國」的意涵亦應「求同存異」，始能創造融合統一的條件，使「中國人不打中國人」成為兩岸和平的保證。