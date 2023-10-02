前總統馬英九透過臉書表示，因蔡政府國慶邀請函上的英文寫著「Taiwan National Day」（意為台灣國慶日），讓他質疑，我國國名「中華民國」怎麼變成了「台灣國」？他內心十分悲痛，決定拒絕參加。馬英九表示，這將是40年來他第一次缺席雙十國慶大會。對此，行政院長陳建仁表示，國慶日的英文近年來都是「Taiwan National Day」，而馬英九都有參加，他不解為什麼今年馬卻決定不出席？

面對蔡政府從2021年起，將國慶日主視覺標誌特別寫上「Taiwan National Day」，第1年馬英九驚訝但壓下心中的憤怒，仍尊重國慶籌備委員會的邀請與會；第2年、即2022年，馬英九公開呼籲總統蔡英文與籌辦國慶大會的立法院院長游錫堃，不要再使用Taiwan National Day；不料，今年國慶籌委會執迷不悟、依然故我，在忍無可忍下，馬選擇不參加，並公開反對蔡政府此等公然偷渡台獨的行徑。馬前2年參加是給蔡英文和游錫堃面子，希望民進黨「懸崖勒馬」，陳建仁是真不懂還是故意裝蒜？

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長花敬群則稱，國慶英文名使用Taiwan National Day的理由是簡潔、民眾接受度高，不是政治動作。「中華民國國慶日」的英文超過百年來都是使用Republic of China National Day，有什麼不簡潔的問題嗎？再說，既然蔡政府認為民眾對Taiwan National Day的接受度比較高，那何不連中文也一起改成台灣國慶日，這樣民眾的接受度豈不是更高？畢竟絕大多數台灣人看的是中文，不是英文。但是諒蔡政府不敢這麼做，因為憲法明訂我國國名為中華民國，在未修憲前，政府豈能在正式的官式文書上逕行更改國名？

說到憲法，獨派「台灣制憲基金會」的說法更是可笑。該基金會執行長林宜正表示，以「Taiwan」為名才是名正言順，而台灣到目前仍使用《中華民國憲法》及其陳舊規定，林宜正認為這是沒辦法的事，因為修憲門檻太高。言下之意，非不為也乃不能也。問題是蔡政府不但完全執政且五權在手，如果真想修憲甚至制憲，把民進黨視為眼中釘的《中華民國憲法》改為「台灣國憲法」，豈有做不到之理？林宜正者流，與其埋怨修憲、制憲門檻太高，不如責問蔡政府，為何執政7年多來，對修憲這件事連試都沒試過，遑論制憲？類似「台灣制憲基金會」這類毫無功能的機構，還要打多少年假球？

當然，最怯懦的就是不敢承認自己是「台獨金孫」的「務實台獨工作者」賴清德。民進黨有這樣一位避台獨唯恐不及、整天幻想邀請對岸領導人習近平共進晚餐的總統參選人，還有什麼底氣可以自稱是台灣國的守護者？

綠營政客酸馬英九，Taiwan National Day他愛來不來根本無所謂。其實，馬英九此舉是在逼賴清德在台獨主張上「梭哈」──對「中華民國國慶日」被改為「台灣國慶日」一事，賴清德必須表明態度，如果認同，就是明擺著台獨，那要如何實踐他所謂的和平保台？如果反對，就是背叛台獨，那又該如何對獨派交待？賴清德別躲了！

（作者為作家）