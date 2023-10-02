兩岸關係似乎成為中華民國歷次總統大選逃不掉的主命題。無論何黨、無論何人，要參選總統，都勢必得填答這份問卷，無可迴避。2020的抗中保台浪潮，更是兩岸關係在歷年總統選舉裡影響之最，一路讓民進黨的蔡英文從民調落後30%，到創下民主化後史上得票紀錄的817萬票。

然而對比2020、2016年，今年選舉對兩岸的討論其實淡化許多。這當然與參選人出現4組，而非傳統藍綠對決有關。但另一方面，其實也反映出目前台灣各政黨透過兩岸議題主導選舉的保守性，以及背後複雜的國際局勢和台灣民意變化有關。

這幾年，兩岸關係明顯惡化，2021年《經濟學人》更稱台灣是「世界上最危險的地方」，許多學者專家也紛紛指出兩岸戰爭的可能性。那台灣人有意識到嗎？當然有。根據《聯合報》的「兩岸關係年度大調查」，從1分的完全不可能開戰到10分的非常可能開戰，民眾的態度，已經從2016年的3.2分來到今年的4.5分，創這項調查的歷史新高紀錄。也就是說，歷經民進黨完全執政7年多，台灣民眾越來越覺得兩岸可能開戰。

不過特別的是，雖然從2022年到2023年，開戰可能分數增加0.1分，呈上升趨勢，但在兩岸敵友量表裡，無論是社會、經貿、政治、軍事和外交層面，反而都呈現明顯和緩的趨勢。某方面來說，這顯示台灣民意出現兩岸關係和緩與否和開戰的可能性脫鉤的現象。也就是即使兩岸關係有所和緩，但卻不認為兩岸開戰機率因此下降。

就目前來看，造成這種脫鉤的具體原因並不明朗，包括美中鬥而不破的國際結構並未改變，國內意見領袖的備戰、止戰意識，其實都是可能原因。

有意思的是，該調查就指出，有高達6成6的民眾主張台灣不應傾斜美中任一方。這不僅與民進黨過去一面倒向美國的戰略有所差異，更側面證實侯友宜日前訪美所提「台灣是負責任的利害關係人，會做好和平促進者和風險降低者」論述的重要性。因為當台海戰爭不再取決於兩岸關係和緩與否，而是美中關係的定位時，戰爭最大的潛在受害者，其實就應該跳脫出衝突結構，主動調和美中關係。而這顯然不會是採取一面倒戰略下能做到的事情。

從這個角度來看，也就不會意外，在該項民調裡，蔡總統處理兩岸關係的不滿意度會高居不下，高達49%，而滿意度則僅38%。

從兩岸大格局來看，無論藍綠兩黨，其兩岸論述都有其定錨性，運用再多的文藻華詞，都不離政黨和背後社會基礎的內核。《台獨黨綱》如此，「九二共識」也是如此。在歷經多年的爭執不休後，比起兩岸定位、兩岸論述，台灣民眾其實更期待的是國安論述。不再是理論、意識形態，而是如何從國際外交、民生內政的執行面來確保國家的安全。簡單來說，國安就是內政的延伸。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）