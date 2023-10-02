不管民進黨承不承認，蔡英文執政7年多來徹底失敗，甚至不需要再去強調「貪腐濫權」、「新威權」、「NCC變警總」、「促轉會如東廠」、「監察院辦藍不辦綠」、「大法官綠油油」、「中選會因人設事」這類論述，兩岸政策失敗，台海兵凶戰危；弊案頻傳，清廉執政信譽破產；平均薪資成長低於通膨，代表人民變得更窮，日子過得更苦，這些事實都清晰反映在選舉民調上，藍白合早就起風了。

民意趨向政黨輪替

民調不能只看數字，還要看數字變化的趨勢，更要看民調機構是否可信，然後抓出多家機構的共同趨勢，研判才會正確。近期多家可信賴民調機構的調查，呈現一個共同趨勢：蔡英文、陳建仁支持度下降；賴清德支持度在35%到40%之間碰到天花板；侯友宜支持度上升、柯文哲支持度下降；國民黨支持度上升、民進黨下降，其中《聯合報》的調查，政黨票國民黨超過民進黨。針對藍白合所做調查結果類似，無論「侯柯配」或「柯侯配」都可以贏賴清德，所有針對「政黨輪替」或「下架民進黨」的調查，支持都高於不支持，民心趨向十分清晰。

過去7年多美國支持蔡英文政府不遺餘力，台美合作顯得根深柢固，加上中美戰略衝突成為全球地緣政治主旋律，讓蔡政府「抗中倚美」義正詞嚴，今年選戰初期，美國支持賴清德是國人普遍的認知。但最近美中關係出現趨緩勢頭，甚至有共同管理台灣議題的跡象，美國在台協會多次宣示美國對台灣總統選舉不表態，對所有候選人公平對待，美國說到做到。甚至侯友宜訪美，因無副總統職務牽絆，接待規格還超過賴清德。

大陸對台密集出手，在軍事和經貿上施加更大壓力，一方面出動空前數量的軍機軍艦穿過宮古海峽與巴士海峽，展現環台與區域拒止、反介入作戰的能力，更在福建東山島附近的大埕灣進行兩棲登陸演習，證明具備武統實力。大陸商務部12日將公布台灣對大陸貿易壁壘調查結果，從商務部、國台辦一連串的公開發言，尤其國台辦主任宋濤9月22日有關「支持主管部門研究中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠」的講話，有如發出「最後通牒」，台灣企業界憂心忡忡。但在軍事與經貿上極限施壓的同時，陸方又大動作公布「閩台融合發展21條」，展現和平統一的方針不變。和戰兩手並不矛盾，而是一種多維辯證的思維，讓台灣人民做出選擇。

藍白共商合作機制

無論是民進黨執政失敗、官員貪腐，讓多數人民日子難過；或國防外交上過度依賴美國、對抗大陸，造成台海兵凶戰危；國防預算吞食社福、教育與經濟發展經費；年輕人兵役延長等種種惡果，賴清德支持度的天花板註定破不了。這對賴清德而言是非戰之過，但他身為副總統又是民進黨主席，當然必須承擔，何況他強烈的政治性格，「疑賴論」不但成為藍營攻訐的重點，甚至在美國政府與民進黨英系內都纏繞不休。

藍白合已成為多數共識，也是民意主流，侯友宜與柯文哲都對藍白合持正面態度，但政黨合作涉及千絲萬縷的因素，侯柯二人有意願只是好的起步，背後還牽涉兩個政黨內部的政治生態、社會意見領袖的干擾，而這些因素經媒體操作後產生的化學作用，更是難以預測。趙少康對藍白合表態引起的負面效用，就是一個啟示。藍白合進入深水區，各方須步步為營，發言都要小心。

藍白合不是政治分贓，而是對過去7年多蔡英文錯誤國政的糾錯與導正，國民黨和民眾黨須及早共商合作機制，民調應是最公正的競爭與決定平台，更重要的是未來治國理念的互融共通，依據兩位參選人近期的表述，難度應該不高。同時，兩黨更要及早商議，從現在開始，民進黨會出什麼險招搶救選情？若明年藍白合勝選，蔡政府會不會製造危機事件，藉故拒絕移交政權？藍白合氣勢已成，民進黨奧步不可不防。