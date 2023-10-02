為了慶祝教師節，駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心、齊魯會館及北加州中文學校聯合會，24日共同在金山灣區僑教中心舉辦北加州第42屆祭孔大典，蔡英文總統特別為大會題詞「明德止善」以感謝台僑在海外傳承中華文化，推動孔子學說和思想。

這4個字明顯是出自《禮記大學篇》：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」意指大學的宗旨在彰顯光明的品德，並且推己及人，以達到至美至善的地步。

從古字的用法上，「止善」、「至善」皆有所本。「止」與「至」都可作為動詞，有到達之意，因此「明德止善」和「明德至善」文意皆可通。不過「止」的字面意義，也有停住、不准、阻擋等意義，易生混淆。但是中文博大精深，所以「止善」倒也符合政府轉型正義的新時代意義。

這讓我想起一個網路笑話。有黨一清官冥壽，大小姐送一匾額「行惡止善」，眾皆譁然。有綠林儒士起身辯之：行同刑，懲罰也；止同趾，到達也。故聖媓之意，乃「懲惡趨善」也！眾人聽罷，皆拍手稱善，讚曰：今媓之中文造詣，實已達「登峰止極」之境！

雖然蔡總統的「明德止善」罕有所聞，但在中國的古籍上確有所見。根據教育部重編國語典，「明德止善」一詞，典出《西遊記》第十二回，原故事是說唐王看上了菩薩的九環錫杖想跟他買來給唐僧，但菩薩不受惹得唐王不快，菩薩才趕緊稱讚唐王明白道德，舉止正直和善：「今上明德止（原作”正”）善，敬我佛門⋯理當奉上，決不要錢。」一字之差，差之毫釐，失之千里！

祭孔大典的主角既是紀念孔子而不是唐王，所以《禮記大學篇》的「明德至善」應該比《西遊記》的「明德止善」更為貼切通順，且不易誤解。尤其吳承恩筆下的「明德止善」指的是唐王「明白道德、舉止和善」，與《大學》毫無關係，因此蔡總統或其文膽肯定不是要引用《西遊記》，而是在不知所云之下用了文青體的縮略語（例如：情勒、運內、限動、生快），恰好教育部的語典裏又收錄了這一詞，因此純屬誤打誤撞，蓋彼「止善」非此「止善」也！當然「明德止善」也有出現在其他罕見的古籍中，但要説蔡總統及其幕僚有如此熱愛中國文化的慕古情懷，那就太沒有台灣價值了，我是打死不信的！

蔡總統和她的幕僚文膽鬧笑話已經不是第一次了，之前的「自自冉冉」到最近這一次的「明德止善」，只能說蔡總統的中文程度真的不好，用的幕僚也都是胸無點墨之輩。所謂「見微知著」，總統在小事上屢屢發生這種低級的錯誤，其治理國家的能力由此可見一斑。

這幾年，台灣本島不斷地進行「去中化」，從修訂課綱、街道改名、台文教育、切割歷史等不一而足，其原來的目的本是要突顯台灣的主體性，以期能跟中國劃清界線，孰料畫虎不成反類犬，結果導至台灣年輕人語言寫作的表達能力普遍低落，台語、國語、英語都學，但學的都不精，做學問略知皮毛，但都不求甚解。

只不過蔡英文總統好歹也算是一個高級精英份子，號稱拿了1.5個博士學位，但不論是在台語、國語或英語的表達能力與使用方法上，卻屢屢犯下一些低級的錯誤，這不僅讓人對她一路走來看似傲人的學經歷，感到不可思議。尤其蔡總統每次出錯總要硬抝（例如自自冉冉），典型的「民進黨可以輸但不可以認錯」的蠻橫。最糟糕的是不認錯就算了，黨還會發動媒體、側翼與親綠學者一起護航洗白，現代版的指鹿為馬，莫此為甚！

我不解的是，蔡總統這幾年拼命在島內去中，如今卻在海外尊孔，實在讓人感到突兀，不知所從。特別是蔡總統偏偏又題了「明德止善」這麼博大精妙的中文，更讓人覺得不中不台，不倫不類。其實蔡總統應該題個簡單的「拍拚讀冊」就好，正如同國造潛艇不該取名「海鯤」而該取名「土虱」，二者都俗擱有力，台味十足！

但或許蔡總統的「明德止善」真正的意思是要說「一個人的品德若要等到明天才能彰顯，那就停止今天一切的善吧！」那麼以此對照蔡總統過去7年多「債留子孫，禍延後代」的執政，說不準蔡總統的「明德止善」並不是一個低級的錯誤，而是一個高端的隱喻呢！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）