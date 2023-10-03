1997年9月，甫結束一段遠距戀情，且在直屬老闆工程部林經理的鼓勵下，正在展開和期待另一段火花迸發的我，奉派前往荷蘭分公司出差，並利用出差的公餘，在周五下午搭上TGV高鐵列車前往法國巴黎，獨自去親近這座充滿浪漫氣息的花都。

一宿過後的周六早晨，乘地鐵抵達巴黎艾菲爾鐵塔，只見醒目的人龍，呈一字長蛇陣蜿蜒擺開，長隊裡的遊客們翹首依序地等待登上鐵塔的電梯，好攀爬至鐵塔上的瞭望台，由於時間的限制讓我打消了登塔遠眺的念頭，乃逕自前往塔底的販售部閒逛。商店內人聲鼎沸，耳邊充斥著世界各國語言，我突然眼前一亮，注意到一對年約五十開外，慈眉善目且操持美式英語的白人夫婦，乃趨前搭訕小敘一番，並直言我正在追求一位年輕女性，懇請從女性角度，點撥我這只所謂的「單身狗」一番，好選購適當的紀念品攜回。這位高貴的美國婦人不加思索，落落大方地回應：「Scarf！」（絲巾），且引領我前往展銷絲巾的掛架區。

在連聲致謝後，我發現該處的一款絲巾圖案是以艾菲爾鐵塔的造型為主角，伴以其他七處巴黎著名景區，諸如羅浮宮、聖母院等的圖像作為搭配，再佐以這些圖案簡單的法文標示，這種式樣最深得我心。下一個接踵而來的問題就是要買幾條？我當時正值而立，心中揣測鄙人資質魯鈍，即便再呆拙不才，先準備個5條絲巾，在往後的「求偶」需求中一一送出，加以老天垂憐，總是可以尋覓到「真命天女」吧！所以搜羅僅存我最鍾意的橙色絲巾後，再挑選了粉紅色絲巾充數，一共5條絲巾不多不少，和我一道從巴黎經荷蘭，飛回了台北。

回到了台北，馬上送出了第一條絲巾給同事楊小姐，有緣無分的宿命在不久後就終止了繼續約會的行程。後來我派駐大陸蘇州廠工作，遇見了在地的鄔小姐，乃戮力追求，也從箱底中取出了「壓箱寶」第四條絲巾，在一個花前月下的夜晚相贈，至此，躊躇滿志的我，心中篤定那位「Miss Right」就是蘇州的她了！

未幾，在一個雲淡風輕的夜色下，於蘇州工廠宿舍內，與即將歸建返回台灣總廠的同寢室室友魏兄促膝長談，突然話鋒一轉，我想到求偶絲巾的階段性任務既已完成，「留之無益」，乃從箱底取出第五條，也是最後一條絲巾，贈與魏兄的夫人留念，也永誌魏兄與我兩人在蘇州打拚的革命情感！

上個周末，趁隙與目前定居台南的魏兄，在電話中暢談往事。我提到太座目前暫時找不到編號「第四號」的巴黎絲巾了，心思縝密的魏兄連忙將魏大嫂保存的編號第五的絲巾相片寄送給我。我凝視著絲巾照片，這件標識著鄙人昔時「人不輕狂枉少年」的癡狂歲月，和與魏兄超過25年的好交情，不覺莞爾！為文紀念。