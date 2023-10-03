蔡廷蘭（1801-1859），祖籍在金門，出生於澎湖，曾於廈門玉屏書院跟著周凱讀書，又於台南引心書院、崇文書院教書，還在江西峽江、豐城當過縣令，他是清道光廿五年（1845）的「開澎進士」，知名度不低，而真正讓他名聞天下的，則是他因緣際會寫了一本《海南雜著》。

《海南雜著》是台灣文學史上第一本被翻譯成外文的作品，確切的時間是在清光緒三年（1877），翻譯者是俄國東正教會教士Eulampius Ivanoff，這個俄文全譯本改名《一個中國人關於安南的記載》，收入俄國外交部亞洲司印行的《東方文集》第一卷；次年（1878），法國巴黎東方語言學校俄文教師L.Leger根據《海南雜著》的俄文本，又將它全部翻譯成法文，改名為《安南紀程》，收入一套叢書中，由巴黎的E.Leroux出版。

19世紀的歐洲，為加強對越南這個東方國度的了解，居然是透過台灣蔡廷蘭1835年漂流到越南、走路回國後所撰寫的遊記《海南雜著》，這真是出人意表。

出乎意料之外的事情還有不少，猶記得2004年8月30日，我帶著越南黃文樓、吳德壽兩位文史專家協助翻譯完成的《海南雜著》越南文初稿，到金門瓊林尋找蔡廷蘭留在金門的文物，當時金門縣環保局蔡是民局長為我講述一則金門民間傳說：說二次大戰（1939-1945）日軍攻打越南之前，曾預先翻譯《海南雜著》做為作戰參考……，因此《海南雜著》被列入台灣最有影響力的100本書云云。此說不知真假，畢竟日軍內部有無《海南雜著》日文譯本實難確認。不過，我倒是循線在日本立教大學史學會主編的《史苑》第54卷第1號「東洋史特集號」，意外找到了後藤均平教授及其「《海南雜著》讀書會」（有十二位成員）的日文翻譯本，可惜他們只完成前二編〈滄溟紀險〉、〈炎荒紀程〉的試譯，第三編〈越南紀略〉不曉得後來有沒有繼續譯完？

上述《史苑》第54卷第1號《海南雜著》日文試譯本是出版於1993年，《海南雜著》越文全譯版則跟著我的《蔡廷蘭及其海南雜著》一書，2006年在台北印行，又於2009年在河內翻譯出版。

近十幾年來，蔡廷蘭及其《海南雜著》仍舊持續受到國際上的關注。

安哉妍譯《海南雜著》韓文版。（作者提供）

2019年12月，韓國光州亞洲文化中心亞洲文化研究所安哉妍博士翻譯的《海南雜著》韓文本，已收入釜慶大學人文社會科學研究所《海洋人文學資料叢書》第三分冊《亞洲漂海錄》，由韓國首爾昭明出版社正式印行。

兩個月前（2023年7月），美國賓州大學白凱琳（Kathlene Baldanza）教授、上海紐約大學趙璐助理教授合作翻譯的《海南雜著》英文版（副標題作：一位中國文人在1830年代越南的沉船和旅行紀事），也甫由美國華盛頓大學出版社正式印行。

新出版的《海南雜著》韓文版、英文版，皆為全譯本（包含原書大量註釋），並且都作了深入的考證與全面的介紹。

以英文版為例，該書特別介紹說：《海南雜著》中記錄了蔡廷蘭的經歷，生動地描述了越南阮朝早期的服裝、食物、宗教習俗、政府事務和其他日常生活方面。蔡廷蘭與僑居海外的華人相遇，顯示了福建商社對越南社會的滲透，而阮朝官員對他的熱情也說明了一個跨越國界的儒家傳統文化的精英世界……。

白凱琳、趙璐合譯之《海南雜著》英文版。（作者提供）

在台灣古典文學史上，還真的從來沒有一部作品能夠像蔡廷蘭的《海南雜著》一樣，在作品問世（1837）後，短期幾個月內即多次翻刻再版，而且自19世紀至21世紀，先後已有俄文版、法文版、日文版、越文版、韓文版、英文版在六個國家翻譯出版。

所以，值此《海南雜著》英文版在美國隆重問世之際，我們應該好好恭喜蔡廷蘭！今後並應更加珍視《海南雜著》才對！（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》，原題「恭喜蔡廷蘭！」）

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