前總統馬英九拒絕參加今年雙十國慶活動，不滿蔡英文總統又把「Republic of China National Day」擅自改為「Taiwan National Day」，馬英九瞬間又成為國際媒體焦點。對於推動雙語政策不遺餘力的民進黨總統參選人賴清德而言，國慶日的英文翻譯，要選哪個版本呢？英九版或英文版？哪個能行遍天下？可得慎重。

馬英九戳破蔡英文「國慶日」偷渡台獨概念的窗戶紙，賴清德和親綠民眾先別高興太早，想清楚再表態不遲。首先，中華民國名列聯合國五大創始會員國之一，即使歷經聯合國2758號中國代表權「一中」爭議，但《聯合國憲章》第23條載明的依然是中華民國「Republic of China,ROC」，而不是中華人民共和國（The People's Republic of China,PRC）。

中華人民共和國不是《聯合國憲章》第23條的五大創始會員國，只是取得聯合國安理會的中國代表權席位，中華民國有資格競爭，唯一的機會還是要靠「Republic of China,ROC」，而不是橫空出世的「Taiwan」。「Republic of China,ROC」可以重返聯合國，Taiwan從來沒有存在過，如何「重返」？觀念不對，就是白費力氣，徒勞無功。

民進黨蔡政府可以好好辦個國慶日，昭告天下人「Republic of China」在Taiwan活得好好的，正在慶祝112歲生日，台灣人民懂、老外懂、聯合國懂，只有中國共產黨和民進黨故意裝不懂。連過幾歲生日都要謊報年齡，「慶祝立足台灣74歲生日」，台下國際友邦哪裡聽得懂？還真讓人不懂有何裝年輕的必要。

其次，蔡政府在台灣惡搞中華民國國慶日「Taiwan National Day」，現在前總統馬英九生氣了，國際媒體熱議了起來。蔡英文總統當家作主的失格，美國或許看在蔡總統豪擲千金大買軍火武器而睜一隻眼、閉一隻眼，但賴清德可別天真「蔡規賴隨」跟著也喊「Taiwan National Day」，須知，美國對蔡、賴，可是有差別待遇的！否則「疑賴論」難解，再怎麼使勁推動雙語去交心表態也沒用！

警察是人民保母、醫生救人是天職，俱為守護台灣人民的天使。總統大選熱戰在即，奉勸想選「中華民國」總統者，遵守「中華民國憲法」，好好慶祝「中華民國」國慶日國運昌隆、國祚綿延，這才是台灣人民幸福所繫。

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