四年一度的亞運盛事於疫後在杭州登場，本屆賽事之所以備受矚目，一來這是明年巴黎奧運前，所有具企圖心選手要更上一層樓的重要賽事，二來在傳統賽事之外，更多元並兼顧地方特色的運動也納入其中。台灣體育界及選手們要在國際舞台上有所表現，除精進本身的技術能力，對於新趨勢的掌握也要了然於胸，爭取更多發光發熱的機會。

本屆亞運賽事開賽以來高潮迭起，以台灣選手而言，自「柔道男神」楊勇緯奪下中華隊亞運隊史上第100金牌以來，陸續繳出的成績不只令人驚豔，背後也有許多感人肺腑的故事。自東京奧運奪銀之後的楊勇緯，被所有對手鎖定一一拆解動作，此相當針對性的做法，讓他之後幾乎沒有拿過獎牌，度過一段相當消沉的歲月，終於在本次奪金之後流下男兒淚，同為柔道好手的連珍羚則是15年磨一劍，失敗與苦練常年相隨，才換來如今奪金的風光。

當然，也包括神經受損咬牙復健的滑輪選手楊合貞、從母喪的悲傷氛圍中走出來的網球選手莊吉生等多位選手，均有著不同的成長經歷。除了這些「努力奮鬥取得好成績」的經典故事，我們注意到，台灣在許多領域上，和世界各國的好手實力已相差無幾，成功與失敗就在一瞬之間。

舉例來說，連續打敗世界排名前三位，贏得本屆亞運金牌的圍棋九段棋士許皓鋐，獲勝的隔天，我們的圍棋團體賽對上南韓，五名棋士全部敗下陣來，以團滅收場；台灣男子桌球團隊賽對上地主隊時，每場均以大比分落敗，但到了男子雙打時，莊智淵與林昀儒的老少組合，竟也打敗了中國選手，中止了大陸本屆桌球賽事36連勝的紀錄。而中國女子泳隊在混合泳400公尺接力賽時，因提早跳水而痛失資格、淚灑錢塘江畔的那一幕，同樣令人印象深刻。

足見在實力差距愈來愈少的運動項目上，要成為一名成功的運動員，不只技術層面，心理層面上也要維持強大的素質，不能患得患失，才能夠走得長久，如何協助運動選手做好這方面的準備，應是體育署要重視的重要課題。

即使是擁有悠久歷史的賽事，為了能夠吸引更多人們的參與，開始翻新運動規則，並給了台灣選手全新的機會。最明顯的例子，就是籃球3對3的比賽，這項賽事對運動員的肌耐力、身高等條件的要求，和傳統籃球差異甚大，我們雖在5人籃球賽上輸給地主隊20分以上，但3對3則連續力克大陸、南韓與卡達，直取金牌。此源自街頭鬥牛成為正式比賽的新項目，勢必會再掀起一股新的運動旋風，或可做為未來重點發展的參考項目之一。

而本屆亞運也令國人大開眼界，原來除了我們熟悉的棒球、網球、籃球、桌球、田徑和游泳之外，在亞洲領域裡，還有這麼多的賽事廣受歡迎。國際奧委會官方網站的統計顯示，本屆亞運會最受關注的團隊比賽項目，為不屬於奧運項目的板球決賽，尤其兩支實力最強的隊伍－印度與巴基斯坦，如能在決賽對陣將吸引最多的觀眾收視。如再加上泰國的藤球、源自烏茲別克的克柔術等，此屆亞運在兼顧各地方特色運動賽事上的努力，值得肯定。

最後要提的是，發展運動賽事離不開獎勵，這也是許多選手願意苦練單項運動持之以恆的原因之一，但巨額的獎勵金不是付完了事，從交付選手到協助其如何妥善運用，同樣需要付出關心。

有太多例子反映知名選手對獎金的運用其實相當困擾，舉重女將郭婞淳即不諱言，她只專注於運動訓練和備戰，對於理財訊息的接收較少；另一位跆拳名將朱木炎更坦言，他一次領出500萬獎金想投資，結果前前後後被騙了四次，最後血本無歸的慘痛經驗。

台灣確實有不少選手是因為家境不佳，選擇走上體育這條路，他們的生活圈子小，和外界接觸也少，突然之間大筆金錢從天而降，周邊的親戚友人或跑來借貸，或慫恿嘗試各種的投資的個案時有耳聞。政府實有必要對選手主動付出關心，例如由支付獎金的金融機構安排專員，根據不同選手的情況量身訂做參考方案，提供穩定且低風險的理財建議，這也是讓選手們能夠安心備訓，取得好成績的必要條件。