由於民進黨蔡政府的近8年倒行逆施，造成全民共恨，再從各家民調看來，下架民進黨確屬台灣人民共識，更是目前在野黨的不可推卸責任，但是「一桃殺三士」，「一總統大位殺三總統候選人」，目前看來如何破解這個如「一桃」的「一總統大位」爭奪戰，兩黨是當務之急，也是想破頭也應去共商的大計。

不過，話是如此說，做起來可不簡單，否則怎拖到選戰已經鬧騰這麼久，還未見到誰能代表一統反綠聯盟桶箍？現在不缺下架民進黨的共識，而是上架哪一個黨或哪一個候選人的分歧？

其實說穿了，不就是一塊大餅，如何切？如何分？因此，我們把這次中央大選涉及的權力關係當成一塊大餅拆解，簡單化做出總統、副總統、部會首長、立法院長四個大區塊，重新拆解後再由雙方各取零組件，重新結合裝配成一部機器方式來談在野合作，得出以下幾個選項組合提供參考。

總統、副總統由國民黨正一、民眾黨副一，則國民黨配行政院長，民眾黨配立法院長；民眾黨正一、國民黨副一，則反之。至於部會首長外交部、國防部、陸委會由任總統的黨領導人任命，符合三部會總統掌管劃分，其餘由任立法院長的黨領導人任命，更符合內閣制精神。

這不是權力的分贓，西方民主先進國家早已實施多年，可作為我國參考的典範，也是對只獲得少數相對多數選票的候選人當選總統，形成少數執政社會不穩定的弊端，而更能符合社會的安定，這絕不能視作是政黨間為權力失去原則的妥協，而是政治合作的昇華。

至於柯文哲所提的以民調來決定誰正誰副，其所說找一個公平、公正、公開的民調機構，那這一個民調機構怎麼樣才是公正、公平、公開？又陷入每個人的認知不同而難以決定，儘快確定哪一個民調機構來執行？這樣耗下去，11月24日前登記日期將屆，時間一分一秒流失，何時能伊於胡底？柯說「這不是當副手，是輸的人退選」，可能讓問題更形複雜，無助於合作的討論，即使民調低者退選，雙方支持人馬會因此集中於一爐，投下這一票給民調最高的人，恐怕未必。

現在最怕藍白合應該是民進黨總統候選人賴清德，但是賴清德綠營群眾卻好整以暇，一旁看戲，看你非綠整合在各懷鬼胎，連一粒芝麻都不可以少我，如何談整合？112年前國父國民革命成功，被推舉上大總統後，為了國家安定，情願把總統大位讓給袁世凱，這種無私無我的精神，現在兩黨恐都應有此效法，否則，賴清德躺著選上，下架民進黨有共識，上架何黨卻有分歧，能怪誰？只能怪自己，目前藍白有如三國時期，吳國、蜀國借助火燒曹營戰船下架民進黨共識的「東風」，但藍白合不合懸而未決，又能如何？

（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※