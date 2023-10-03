「藍白合」的議題宣騰了半年以上，儘管6成的非綠民眾樂觀其成，且迫切期待，但藍、白雙方只停留於放話階段，雖有接觸，仍未有共識，可謂一波三折，讓非綠選民如大旱之望雲霓。

藍、白兩黨應該是認清了如果雙方不採取合作方式，2024的大選，不但會大失非綠民眾之所望，讓賴清德坐收漁翁之利，而且恐怕連立委都將為民進黨囊括過半，台灣從此將重蹈過去7年多專制腐敗的慘境。

正因有此體悟，所以兩黨目前也開始有了相關的溝通，為「藍白合」開啟了一道曙光。

不過，藍、白兩黨顯然還是各據立場，有其自身黨派利益的考量，目前糾結的最大問題，當然是正、副總統的協調。民眾黨先發制人，提出了「以民調決定人選，輸者退出」的倡議，獲得許多民眾的支持，這等於是將燙手山芋拋給了國民黨，國民黨將會如何因應，目前尚不明朗，但恐怕是未必能夠接受的。

以民調決定人選，表面上看似非常民主，且民意高於黨意，也不失「選賢與能」的精神。但是，所謂的「第三方公正的民調機構」，在如今民調機構良莠不齊，且機構效應極其明顯的情況下，如何挑選，首先就是一大問題。民眾黨囑意的機構，應該是TVBS，以歷來TVBS的民調較接近選舉結果的情況看來，無疑也是合理的，國民黨料想也將不會反對，但民調最起碼需要有三家，其他兩家究竟會花落誰家，恐怕就會需要更多的折衝了。

這還是在國民黨接受此一提議的前提下，才有可能的。以目前侯、柯的聲勢來說，無疑柯文哲是較有勝算的，是以國民黨雖未明顯反對，卻未必會贊同。國民黨目前的盤算是，先不置可否，而積蓄力量於拉抬侯友宜的聲勢，以觀後效。這裡隱含一個可能變異的情況，萬一侯友宜聲勢無法提升，那國民黨會不會同意呢？

事實上，以民調決勝負，也是有盲點的。首先，即使擺脫了民調的機構效應，其實還是未盡可靠的，受訪對象是可以透過「動員」的方式，來予以增強的。這除了藍、白兩黨的動員之外，還牽涉到綠營的部分，綠營當然是不會放棄這個足以搗亂，甚至干擾民調，朝著他們樂意見到的方向發展的。換句話說，選決權有一部分，甚至很大的一部分，是操掌在民進黨手中，這樣的民調結果，是否真的代表了民意，恐怕才是更大的問題。

其實，最大的問題可能還不在此。「藍白合」是政黨與政黨之間的合作，而不是純粹侯友宜、柯文哲孰優孰劣，兩者擇一的問題，因為這牽涉到兩黨未來的發展，如果純以民調作抉擇，而忽略政黨的實力問題，顯然是未盡公平的。

國民黨雖說早已不是他們自己所標榜的「泱泱大黨」，但目前還是擁有38席的立委、14席縣市長、360多席的地方議員，實力還是相當雄厚；而民眾黨不過5席不分區立委、2席縣市長、14位議員，相差非常的懸殊。國民黨當然可以振振有辭地宣稱「只當正的」，以此而論，大概也絕對不可能無條件接受以民調取決的提議。這就形成了僵局。

欲化解僵局，唯有雙方各自退讓。退讓的方法有兩途似可考慮。一是國民黨接納民調的提議，但訂出某一個差距範圍，或是國民黨可以依實力而有所加權。民調通常是有誤差值的，大抵就是在3%的上下之內，或許可以設定，當柯文哲的民調高於侯友宜，而不在誤差範圍之外，再據以加權，以8%〜10%為界，依舊由侯友宜代表非綠出征，如超過此比率，則國民黨願賭服輸，就全力拱柯文哲上位。這是兼顧實力與民意的作法，或許藍、白兩黨可以協調諮商。

另外一途，就是「聯合政府」的模式。「聯合政府」是歐洲行之有年的政黨合作模式，也是柯文哲明標主張的政策，想來侯友宜陣營也沒有反對的理由。「聯合政府」既可保持黨派的獨立性，又可依議題作不同層次的協調與溝通，主要的是可以避免一黨獨大、為所欲為的弊端。

「聯合政府」必然會在內閣的安排上作妥善的處理，各部會首長，乃至國營企業的懂事長人選，以台灣的五院制來說，甚至連立法、司法、考試、監察院，都不無事先協商的可能。這當然是與所謂的「政治分贓」大異其趣的，因為這可以用舉薦、協商的方式參與，從而挑選出最優秀、適當的人選出來，造福國家社會。

在「聯合政府」的模式下，國民黨必須納入民眾黨的意見，共同裁決，甚至在內閣部會、國營企業的領導人選中，讓民眾黨有獨當一面的機會。這對民眾黨來說，其實也是有莫大好處的。民眾黨本身可以利用職位的歷練，培育下一代的接班人才，進而茁壯發展，為未來的多黨政治鋪奠堅實的基礎。至於如何協商，相信在兩黨的共同「政黨輪替」的大目標下，應該是可以順利進行的。

以上兩途，皆是可以細細磋商的，也是「藍白合」應採取的合作模式。但是，中間還橫梗著一個問題，那就是黃珊珊所提的「藍白和」與「藍白合」的差異，而柯文哲所開出的條件之一，是「退選」而非「正副之爭」。

「和」與「合」，其實並沒有黃珊珊所想的如此大的區別，而只是一個順序的問題，藍白兩黨，必須先「和」，才有「合」的可能。在「和」的方面，其實兩黨已有「互不攻擊」的默契，且在部分的區域立委上，已頗見有「兩黨只推一人」的趨勢，這就是一個好的開始，但後續是否真的能匯集兩黨的全力，共同對抗民進黨的人選，則是最大的考驗。因此，這就又牽涉到了「退選」與否的問題。

國民黨的「藍白合」，顯然是希望柯文哲充當副手的，因為這樣的「合」法，才能夠吸收到白營的選票，如果柯退選，恐怕效果不但會大打折扣，更有可能造成藍白「面和心不和」的疑義；但如此一來，身為副手的柯文哲，勢必非得與侯友宜同場共舞不可，在這種情況下，柯文哲又如何能夠拉抬得起民眾黨的聲勢，爭取到更多的政黨票呢？顯然這也是民眾黨最大的顧慮。

藍、白兩黨，雖是清楚明白「不合」的結果，就是兩敗俱傷，但卻有各自政黨利益的盤算，欲圖「謀合」，當然只能各有退讓，但是，退讓到怎樣的一個程度，才能「合則雙美」？這不但是個考驗藍、白兩黨主政者的智慧，也是一次台灣「新型民主」能否順利建構的試金石。就看他們如何折衝樽俎、縱橫捭闔了。

（作者為文化工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※