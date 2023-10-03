剛好今年韓國中秋6日長假，在韓國中秋節傳統上不僅是子孫給祖先掃墓的日子，也是一家親戚一年一次的歡樂團聚，飯桌上，難免會談論現實政治局勢，這是韓國人所謂獨特的「中秋輿論」左右選情。因此，歷年來朝野各政黨一向非常重視這節日。

中秋節前夕，26日上午到27日凌晨，韓國民眾爭相觀看各家電視台實況轉播民主黨代表李在明絕食24天後拿著拐杖緊緊閉嘴進入首爾中央地方法院接受歷史性「關與不關判決」一幕，10多小時後，在全國人民犧牲睡眠，瞪眼注視中結束。

李在明獲得起死回生，原本「關進牢房受審」一邊倒的這場劇情，卻沒想到由承審法官劉昌勳一人打破。劉昌勳主張「李在明是黨代表，一切行動公開，無滅證疑慮，因此沒必要拘捕」理由來駁回本案。其實，3月檢方第一次就在國會失敗後，這次重新闖關成功，好不容易獲得了國會同意，並且寫妥了1600張厚厚資料有備而來。不料，卻面對這種意外判決，讓檢方灰頭土臉。

韓國政黨輪替後，很多人說政黨輪替只有半套而已。其主要原因是，甫離開大法院長職務的金命洙6年任期之間扶植的徒孫還在法院擔任要職，正所謂的進步左派法官，救了李在明免予進牢，劉昌勳就是左派法官的代表性人物。

一夜之間李在明變成一條活生生的老虎。一出拘留所門，不僅開口嚴厲警告尹錫悅總統不要想藉檢方把政敵一口氣「踩死」，並且結合民主黨要求尹錫悅針對此事向人民道歉和罷免業務主管法務部長韓東勳。當然，這是不可能的「任務」，尹錫悅都不可能答應。

自尹錫悅上台1年半以來，表面上達成政黨輪替，實際上則不然。因此，尹錫悅非常辛苦。其中，金命洙留下來的法院體系「毒瘤」最為嚴重。例如，李在明在城南市長和京畿知事期間的弊案10多件，相關人員已有5人自盡和24人逮捕在案，但奇特的是李在明1人迄今仍然「逍遙法外」，安然無恙。

去年總統落選後，李在明馬上轉戰補選迅速搶到1席國會議員，又當選為民主黨也是韓國第一大黨，在國會擁有168席的代表。如今， 這些政治戰場上的武器，自然又轉變成李在明個人弊案最佳擋箭牌，繼續對抗檢方。

問題是，韓國檢察官和法官不是一個司法體系。尹錫悅無法掌握法官，李在明競選總統期間說的謊話案，一直在前任政府法院拖延至今，判決無法出爐。這對尹錫悅政府來說壓力頗大，要求速審李在明，快送進牢房。

李在明與尹錫悅的鬥爭從總統大選要拖到明年4月國會議員選舉才能告一段落。因此，2人都輸不起，若尹錫悅落敗，而後3年多施政就跛腿，變成尹錫悅自己所形容的植物總統，萬一李在明失敗，民主黨和李在明共同滅亡。

明年台灣新總統必須有魄力清算蔡英文執政期間的各種弊案，才能追趕韓國。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※