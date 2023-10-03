聯合國安全理事會日前通過由肯亞領導多國部隊，前往海地執行為期一年的人道壓制黑道任務。筆者不禁要問，拉美事務怎麼會由非洲國家執行呢？

美國國務卿布林肯利用今年聯合國大會期間，在紐約參加一場因應海地安全情勢的會議，提供海地警方6500萬美元以打擊橫行的黑幫，並對暴力首惡份子及失職的現卸任官員，實施新的簽證禁令。美國此舉看似願為海地盡一己之力，實則卸責不願蹚渾水。

我拉美友邦海地長期飽受黑幫肆虐。前年7月總統摩依士在家中遭攻擊身亡，全國陷入無政府狀態，時任代理總統喬塞德正式向美國及聯合國要求派兵維持治安，未獲任何承諾。之後，海地政局紊亂，幫派據地為王，社會陷入失序，綁架案四起，連國際人道救援組織都無法倖免。去年9月一個名為G-9的幫派組織，佔領並封鎖重要港口維勒克斯（Varreux），掌控該國燃料及水源的供給，造成能源價格高漲，霍亂大流行，迫使總理亨利再次向美國及國際尋求軍事援助，仍石沉大海。

同年10月底，布林肯出訪加拿大，欲說服加國帶領拉美及非洲國家恢復海地秩序。對此，加國外長趙美蘭僅表示，該國已有一高階代表團在海地評估如何人道協助，雙方無任何交集可言，打亂拜登政府原本的如意算盤，因為布林肯出訪的前一天，一位不具名的華府高層官員表示，處理海地危機的國際聯軍即將組成，結果事與願違。

接著，美國轉向北京求助。隔月布林肯與大陸外長王毅在電話會議中討論海地危機，希望中共能出面帶領國際警力安定海地局勢，並在聯合國安理會上支持協助海地維和。結果王毅用外交辭令回絕布林肯的要求。

最後，美國找上非洲肯亞擔起維穩後院的大任。今年7月底肯亞表示將派出千名警察，協助並培訓海地警方，對抗盤踞在首都太子港的黑幫暴力集團。此事雖促成兩國在日前建交，但肯亞警方在當地卻是無用武之地，只能求自保，無法發揮預期的效果。

美國不願負起大國責任，也無力解決海地的動亂。美國深知海地幫派治國由來已久，即使美國軍事接管海地，也無法有效管理當地家族式的寡頭政治，和剷除幫派的根源，反而會使美軍陷入泥淖，無法自拔。美國在無意願的情況下，又擔心海地危機擴大，終將影響到美國，所以找代理人替他執行後院的棘手任務，實在有失世界警察的風範。

美國在安理會提案解決海地危機，大陸和俄羅斯都投下棄權，順利通過派出維安部隊。假設美國是以某種代價換取北京的幫忙，這給予大陸藉由海地維和表決，施壓海地轉向北京，如此一來，將再挫美國的威信，及衝擊我拉美外交。如果沒有任何代價，大陸以棄權向海地示好，依然對我外交不利。無論如何，美國都處於雙輸的處境。

（作者為致理科技大學副教授）

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