稍早蔡政府透過一些友邦在聯合國替台灣發聲，不過經過多年行禮如儀，民進黨從過去的敲鑼打鼓，如今已顯得有氣無力，今天美國也不再大聲強調支持台灣「有意義參與」。聯合國一直被台獨界定為主要的國際戰場，是台灣「國家正常化」的首要途徑，現在卻氣若游絲。

剛好最近錢復先生又發表他回憶錄的第四集，錢復博學強記，才思敏捷，戮力從公，巨細無遺地記錄了他任職外交部期間所經過的一切。最重要的是1972年聯合國「排我納匪」到1992年最後一個重要亞洲友邦大韓民國離我去的20年過程。期間種種不僅道盡了外交的人情冷暖，也寫下了國際政治的鐵律。外交工作不可能超越國力，否則終將自取其辱，甚至陷入亡國的悲慘命運。

過去曾經宣傳「漢賊不兩立」，錢復回憶錄證實那只是下台階的說辭，對國民的交代而已。事實上，從層峰到外交部都全力爭取以官方地位維持原來的關係。就像兩德和兩韓一樣，以兩個中國的方式同時存在。但最後辦不到，根本原因在於台灣和大陸整體力量相差過於懸殊，北京堅決反對，於是連美國也擋不住，中華民國主動先撤往往只是避免更大的羞辱而已。

錢復另外一個深刻的體會是，美國國務院翻臉無情的醜陋面孔，一旦不要你了，馬上擺出居高臨下的口氣，把你當成急著拋掉的累贅，這還是二戰浴血並肩作戰的盟邦，其他國家更不用說了。儘管如此，當時的蔣總統還是做了重要的戰略選擇，絕不走向獨立，堅持中華民族復興的精神，兩岸和平統一是最終的目標。

這項政策避免了兩岸斷裂的戰爭風險，為台灣爭取到長期和平發展的時間與空間，如此才有十大建設、孫運璿院長的電子工業，才有今天的台積電。1990年代，台灣經濟遠比大陸發達，民智大開，順利地走向政治民主化，得以號召大陸人心，甚至讓中共開始學習台灣的發展過程。

然而，民進黨並不珍惜這個全民同舟共濟的過程，一心切斷歷史的脈絡，醜化兩蔣，扭曲和平統一政策，認為只有改變國家定位，台灣才能脫離國際孤立。結果呢？外交方面，從公元兩千年後，除了馬英九執政的8年國際關係維持不變，甚至在跟日本的漁權談判、WHO觀察員身分取得進展之外，在民進黨執政期間，不僅外交雪崩，兵凶戰危，成天在討論兩岸開戰後台灣能夠守幾天？美國會不會來救？民進黨希望獨立的美好承諾在哪裡？事實上只是等待被美國徹底拋棄那悲慘的最後一刻而已。

這也是前一陣子新加坡前外長楊榮文到台灣演講的核心內容，大白話就是提醒台灣，中國大陸的國力越來越強大，美國是擋不住的，現狀是不可能維持的，以台灣目前的走向，除了戰爭以外沒有其他的期待。因此，對台灣而言，越早跟中國大陸談判越有利，越能夠取得較好的條件。而且在這個對話的過程中，爭取時代環境有利變化的時間，這個政策其實就是回到蔣經國時代，儘管現在條件已經大不如前。

此刻，美國剛剛宣布要跟越南建立全面戰略夥伴關係，請問美國跟越南有什麼價值理念相近之處？所以，蔡英文和吳釗燮成天跟著美國喊「價值理念相近」，現在怎麼辦？把一個還沒完成測試的國造潛艦像美國花車遊行的大氣球那般拿出來拍拍照，能解決問題嗎？這種耍嘴皮的招數展現的不過是詐騙集團的猙獰面孔，只會更對照出錢復如沐春風、腳踏實際幹活的奮鬥年代。

（作者為資深媒體人）