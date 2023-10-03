大陸恢復台灣團客赴大陸旅遊，台灣旅遊業希望陸委會配合恢復，才能開始組團，但陸委會至今仍未鬆口，只表示再給陸方一點時間，言下之意要大陸「對等」開放大陸團客來台，否則就不放行台灣團客赴大陸旅遊，旅遊儼然成為兩岸政治操作的籌碼。另一方面，大陸國台辦透露，福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊計畫在11月3日至13日來台巡安；所謂「巡安」就是台灣「遶境」的意思，但深綠人士表示反對，認為是「假巡安、真統戰」，陸委會副主委詹志宏做出負面的解讀，認為「宗教活動由國台辦宣布，令人不解」。

準備期屆 開放仍沒下文

大陸國台辦5月19日宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，陸委會8月24日宣布恢復兩岸旅遊循序漸進開放計畫，先行開放台灣團赴陸，陸客團來台初期每日限額2000人，當時表示以1個月為準備期，視陸方回應再確定實施日期。日前已屆滿1個月，陸方並未就開放大陸團客來台旅遊做出明確回應，因此陸委會也沒有在準備期屆滿後，宣布恢復台灣團客赴大陸旅遊。

失望至極的台灣觀光旅行業者認為，儘管「兩岸互相開放團客」卡關，既然大陸已經恢復台灣團客，陸委會也強調，「我方已經切切實實做好了準備」，那麼，蔡政府宣布開放即可，不必一定要等對岸的態度。畢竟這個措施可以直接嘉惠台灣的旅遊業者，幫助他們改善經營的困境，這是執政者可以、也應該為人民做的。

如果是因為大陸未開放台灣團客，那蔡政府堅持不願意先開放，或許還有話說，今天大陸已開放台灣團客，蔡政府卻不願放行，說還可以再給大陸一些時間，意思是要繼續拖下去，那是要給多久？要知道，蔡政府所謂給大陸時間，耽誤的卻是台灣觀光旅遊業者的市場和機會。

隨著年底逐漸接近，旅遊旺季已經展開；台灣旅遊業者已經錯過暑假這個疫後旅遊旺季，也錯過大陸十一長假，最期待的就是接下來的年底/跨年/春節旅遊熱季，許多民眾已在規畫旅遊，如果蔡政府行行好，盡速宣布開放台灣團客，那或許還趕得上這一波。

懷疑統戰 媽祖交流卡關

至於莆田湄洲媽祖來台巡安，國台辦已清楚表示，這是應台灣媽祖聯誼會與數百間宮廟聯合邀請的活動，因此，台灣宗教人士本來就知道有這個計畫，並不是因為國台辦宣布了才開始進行，詹志宏的猜疑「竟然由國台辦提出這項交流案的訊息」，根本是多餘；至於他所說的「難怪國內有些團體表示要提高警覺」，除了整天對大陸疑神疑鬼的深綠政黨和團體之外，還有誰認為要對媽祖來台提高警覺？詹志宏要不要說清楚呢？

莆田湄洲媽祖來台巡安一事，由統管對台工作的國台辦先行透露，其實算不上是正式的公布，就像陸委會代負責主管宗教事務的內政部表達，後續還有一些必要的申請手續是一樣的道理，因為兩單位本就是兩岸事務的對口單位，況且宗教也是文化的一環，陸委會搬出大陸的無神論那就真的是扯遠了。

為政者應順應民心，增進兩岸宗教、學術、旅遊、文化等多元交流，有利於兩岸人民互相了解，互相溝通，尤其是有利於擴大台灣相關產業的商機，政府應該要更積極些。特別是有關人民的需求、產業的生機，不應該拿來作為跟對岸進行政治對抗、別苗頭的籌碼。如果蔡政府執意以懲罰台灣業者和人民來進行所謂的反中抗中，那不只是愚蠢，更是殘民以懲，無良至極！

要不要開放台灣團客到大陸旅遊，只在蔡政府的一念之間；更進一步說，要不要讓兩岸交流恢復到疫情之前的狀況，不必再每一件事都要以變數多且手續繁複的專案申請的方式進行，蔡政府也應該好好思考；打開兩岸關閉已久的民間交流之門，比賴清德頻頻喊話習近平共進晚餐，要務實得多，也有用得多！