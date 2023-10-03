「Lin bay好油」粉專版主林裕紘遭恐嚇，被查出是自導自演，讓之前飽受「壞蛋案」衝擊的綠營大為振奮，意圖將整起進口蛋事件「洗白」。自導恐嚇案該被譴責，但「壞蛋」終究不能洗成「好蛋」，進口蛋的弊端確實存在，也必須持續追查。

國內連續兩年爆出市場大缺蛋，尤其是農曆年前後，民眾在北部超商甚至都買不到雞蛋，農業部不僅在雞蛋供需的預警系統出問題，進口蛋委託採購過程更是疑點重重。

包括讓資本額僅50萬元的超思公司一口氣接下數億元的大單，連公告巴西為禽流感疫區的時機都完美配合，更被發現這些雞蛋因運送時間過長，許多蛋品早已不新鮮，農業部卻主動「延長效期」，還有雞蛋被抓包進口時間和效期兜不起來，最後才以「誤標效期」為由緊急下架。

這些弊端和疑點，有的是「Lin bay好油」粉專爆料，但更多的是在野黨立委和媒體不斷揭發，以及地方政府投入清查。前農業部長陳吉仲也因為謊言太多，又無法交待清楚，選在立法院要求專案報告前請辭下台，中央畜產會董事長林聰賢在購蛋過程的角色更是啟人疑竇，這些都不是一場自導自演的恐嚇案就能轉黑為白。

粉專版主遭恐嚇事件引發社會關注，也造成民眾發表言論時的恐懼，檢警火速查出真相，還揪出國民黨許姓黨工涉案，不僅有助安定社會人心，對於想利用假消息干擾選戰的人來說，也是一記當頭棒喝。

但一碼歸一碼，「壞蛋事件」對於社會和大眾民生造成的危害，遠大於對個人的恐嚇，期盼檢調也能像追查粉專恐嚇案一般，火速找出「壞蛋案」的真相，不要因為選舉，連查案都要看顏色。