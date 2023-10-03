郭台銘刻正於全台遍地開花進行連署。然而，馬祖郭台銘之友會卻逐漸消失中，難道是郭董看不起馬祖離島窮鄉僻野，或是不想發揮「鈔能力」，砸錢成立馬祖總統連署站？口口聲聲呼籲兩岸金馬和平，卻跳過馬祖，看來財大氣粗，有錢就任性的郭董，對馬祖住民，還是有點吝嗇小氣。

可能因為馬祖戶籍人口數不到一萬三千，投票權人數也不過萬把張票。曹爾忠雖然投桃報李支持郭台銘，曹爾凱之哥曹爾元本與曹爾忠同掛，如今曹爾凱卻代表民眾黨披掛上陣參選立委，曹氏宗親在馬祖的票源早已四分五裂。

選舉畢竟不是做慈善公益，商人將本求利、精打細算，本無可厚非，何況像郭董那麼成功的企業家，一定懂得要把錢花在刀口上，一分一毫都不能浪費在馬祖這裡，面對29萬張的連署門檻，馬祖那幾張只是杯水車薪，就算民進黨願意暗助，其實也沒那麼容易。

日前，郭台銘在台中參加活動時，拒談連署，也對目前的連署進度三緘其口，和向來侃侃而談、夸夸其言的郭董大異其趣，由此可知，連署情形恐怕並不樂觀。其於「起馬宴」與統促黨張安樂，民眾黨蔡壁如同桌，卻互動冷淡，郭董總是掛在嘴邊的「在野大聯盟」仍是空中樓閣，只有一人唱獨角戲的份，郭董恐怕已提前出局，徹底涼涼了。

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